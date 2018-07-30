Георгія Маргвелашвілі оштрафували за куріння.



Журналісти звинувачують Георгія Маргвелашвілі в недоцільною витраті державних коштів.

Президента Грузії Георгій Маргвелашвілі оштрафували в ході офіційного візиту в США.

Йому виписали штраф на 750 доларів за куріння в готелі. Про це в понеділок, 30 липня, повідомляє Грузія Online з посиланням на повідомлення грузинських журналістів.

Інцидент стався ще в березні, проте інформація про нього з’явилася лише зараз.

Зазначається, що журналіст Кеті Хатіашвілі оприлюднила документи, по яких з’ясовується, що президент Грузії недоцільно витрачав державні кошти.

“У нас з різних джерел є інформація, що є і інші випадки… Є розмови, ніби Маргвелашвілі з’явився напідпитку стані, просто у нас поки немає підтвердження цього. Якщо до нас в руки потрапить який-небудь документ підтверджує, відео, або що-небудь інше, ми це, зрозуміло, опублікуємо”, – каже журналіст.

Документи, з яких видно, що адміністрація президента платила готельний штраф з бюджету, відомі колишньому начальнику протоколу президента. Карло Цкітішвілі підтверджує, що деякі витрати президента покриває протокол (екстра витрати).