Польські політики посилаються на аналогічний крок країн Балтії.



В самій Польщі зараз підраховують військові втрати, завдані нацистською Німеччиною.

У Сеймі Польщі заявили про необхідність підрахунку військових втрат країни, завданих радянською Росією. Про таку ініціативу розповів депутат правлячої партії Польщі “Право і справедливість” Аркадіуш Мулярчик в інтерв’ю польським ЗМІ.

“Я вважаю, що під час наступного скликання Сейму слід підготувати звіт про військові втрати, завданих радянською Росією. Я знаю, що подібні звіти підготували країни Балтії. Звичайно, буде проблема з їх виконанням, тому що нинішня Росія – це країна, яка не дотримується міжнародне право і порядок. Але такий звіт потрібен”, – заявив депутат.

Мулярчик також займається питанням отримання репарацій від Німеччини у зв’язку із шкодою, що країна зазнала з-за дій нацистів.

За його словами, зараз йде робота над звітом по військових втрат, завданих нацистською Німеччиною.