Служба безпеки України розслідує факт державної зради президента Петра Порошенка. Про це заявив народний депутат Віталій Купрій на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні отримав повістку про виклик на допит у якості свідка в кримінальному провадженні щодо проведення президентом Петром Порошенком піар-акції щодо дарування зброї підрозділам Збройних сил України», — пише нардеп.

Він нагадав, що раніше ЗМІ писали, що Порошенко подарував 100 снайперських комплексів для 3-го полку сил спецоперацій у Кропивницького на суму в 500 мільйонів гривень.

«З метою з’ясування законності такої операції і механізму передачі зброї ВСУ, я направив запит в Міністерство оборони. У відповіді міністр Степан Полторак повідомив, що було передано 98 (а не 100) одиниць мисливської (а не військової) вогнепальної зброї згідно з тристороннім договором про закупівлю товарів за благодійні кошти між постачальниками зброї, Центром забезпечення та дочірнім підприємством «Кондитерська корпорація «Рошен», — зазначає Купрій.

Також міністром оборони було відзначено, що розголошення такої інформації в ЗМІ в умовах проведення антитерористичної операції може розкрити дані про типи зброї, використовуваного при виконанні бойових завдань або про тих, хто сприяє проведенню зазначеної операції (без їх згоди), а також завдати шкоди інтересам національної безпеки України.

Таким чином, зазначає нардеп, «за ініціативою Порошенко і в цілях розповсюдження у ЗМІ була організована і здійснена демонстрація озброєння, яке передається нашим військовим, що за повідомленням Степана Полторака може завдати шкоди інтересам національної безпеки України є військовою таємницею!»

«Через суд мені вдалося змусити СБУ почати розслідування цієї справи, а також вони повинні встановити факти крадіжки двох снайперських комплексів у військових, які, ймовірно, Петро Порошенко залишив собі або своїм друзям в якості подарунка», — написав Купрій.

Раніше повідомляв, що більше 78% українців не схвалюють роботу нинішнього глави держави Порошенко.

Нагадаємо, за останні 20 років, з 1998 року, Порошенко або був народним депутатом, або державним службовцям – в обох випадках закон забороняє займатися паралельно бізнесом.