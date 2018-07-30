У Греції, число загиблих від масштабної пожежі, що вирувала в прибережних районах на схід від Афін, зросла до 91 людини.

Національна пожежна служба Греції також повідомила, що через шість днів після пожежі зниклими без вісті все ще вважаються 25 осіб. Грецькі чиновники вперше назвали точну кількість зниклих без вести.

Нагадаємо, пожежа спалахнула ще 23 липня. База даних, яку веде Центр досліджень епідеміології катастроф в Брюсселі, показує, що це найбільш смертоносний лісова пожежа в Європі з 1900 року.

Переважна більшість жертв загинули від вогню, хоча деякі люди потонули в морі, намагаючись врятуватися від полум’я. Десятки добровольців-дайверів у неділю продовжували шукати в море тіла загиблих.

Нагадаємо, незважаючи на заяви чиновників про те, що причиною руйнівних пожеж у Греції був підпал, розслідування, проведене Грецької пожежною службою, показало, що причина в халатності.

Швидше за все, причиною пожежі став багаття, який розвів хтось з місцевих жителів.