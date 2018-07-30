Державні чиновники час від часу декларують розкішні автомобілі Lexus, Jaguar, Land Rover, Tesla, декларуючи в документах набагато меншу їх вартість — іноді 48-50 тисяч гривень. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проекту Bihus.info.

У січні 2017 року Нацбанк заборонив готівкові розрахунки на суму більше 50 тисяч гривень (раніше було 150 тисяч). Для того, щоб обійти це обмеження, угоди про продаж авто часто укладаються за заниженими цінами в документах, уточнюють журналісти.

Аналіз декларацій показав, що в 2016 році і на початку 2017-го чиновники придбали 1744 автомобілів за ціною від 48 до 50 тисяч гривень, причому 936 з них були іномарками.

«Найбільш популярною маркою виявився німецький «автомобіль для народу» Volkswagen — 93 штуки. Також «лідерами довіри» є такі японські бренди, як Toyota (68) і Mitsubishi (58). Нібито за символічні суми чиновникам вдалося стати власниками 41-го Mercedes-Benz, 30-ти Audi і 29-ти BMW», — йдеться в розслідуванні.

З автомобілів люкс-класу з ціною до 50 тисяч гривень представлені в деклараціях Subaru (13 штук), Lexus (7), Dodge і Chrysler (по 3), два Land Rover і по одному Jeep Grand Cherokee і Jaguar S-Type.

«Проте справжньою окрасою колекції стала Tesla Model S столичної коммунальщицы Тетяни Шуберт вартістю 50 тисяч гривень», — відзначають дослідники.

Як повідомляв SKELET-info, такий «щедрий дарунок» чиновниця з КП Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Дарницького району отримала від свого сина Володимира. Реальна ціна на подібні Tesla в Україні на вторинному ринку в залежності від комплектації становить $40-55 тисяч.

Раніше повідомлялося, що чиновники не гребують вдаватися до тіньових схем при покупці елітних автомобілів і мотоциклів. Так, зараз працюють декілька таких схем, які дозволяють ухилятися від сплати податків при придбанні дорогих авто.

Нагадаємо, згідно з електронними деклараціями за минулий рік, найбільш багатими народними депутатами є Ігор Котвицький («Народний фронт»), Віталій Хомутинник(«Відродження») і В’ячеслав Богуслаєв («Воля народу»).

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