Дії Анкари розкритикували США країни Європейського союзу.

Турецькі ВПС на півночі Іраку провели повітряну операцію в результаті чого загинули 10 курдів, яких офіційна Анкара вважає “терористами”, розповіли в Генштабі Збройних сил країни.

Відзначається, що авіаналіт стався в районі Метины, де загинули 10 членів курдських збройних формувань.

На півночі Сирії Туреччина веде операцію “Оливкова гілка” проти курдських “Загонів народної самооборони” (ОНБ). ОНБ є частиною “Сирійських демократичних сил”, які були ключовим партнером Міжнародної коаліції на чолі зі США в боротьбі проти бойовиків ИГИЛ в Сирії. Туреччина також заявляє, що веде боротьбу проти ИГИЛ та інших терористів в районі Африна.

ОНБ прямо пов’язані з “Робочою партією Курдистану”, яку турецька влада оголосила терористичною організацією в країні і борються проти неї вже кілька десятків років. Також на початку червня турецькі війська почали операцію проти курдів на півночі Іраку.