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У Коболєва найняли юристів за $59 мільйонів

30.07.2018

Топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», очолювана Андрієм Коболевым, уклала два річні угоди про юридичних та комунікаційні послуги на загальну суму 59,20 млн грн. Як повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro, сума угод виявилася вдвічі нижче загальної очікуваної вартості у 119,00 млн грн.

Так, британська Freshfields Bruckhaus Deringer LLP за 992 тисяч євро надасть чотири тисячі годин юридичних послуг щодо захисту інтересів «Нафтогазу» в іноземних юрисдикціях з усіх питань, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Переможець другого тендеру – ТОВ «І’мя Комм» отримає 28,50 млн гривень міжнародних комунікаційні послуги. Варто відзначити, що компанія належить Євгенії Єгорової та Иветте Делікатною, яка в свій час була радником міністра інформполітики Юрія Стеця і співзасновник Українського кризового медіа-центру.

«Мова йде про висвітлення ризиків та інших аспектів будівництва газопроводу «Північний потік-2», створення позитивного іміджу «Нафтогазу» в Європі, формування сприйняття газового ринку України як невід’ємної частини загальноєвропейського газового ринку, формування сприятливої суспільної думки в Європі про реформи в енергетичному секторі Україна, комунікаційне супроводження імплементації рішень Стокгольмського арбітражу», – йдеться в документації.

Перелік послуг включає:

— розробку стратегії міжнародної комунікації та онлайн-стратегії, зустрічі з чиновниками ЄС, Енергетичним співтовариством, НАТО, іноземними послами в Україні, представниками нафтогазових компаній та інвесторів, лідерами думки і ключовими експертами Енергетичного Співтовариства;

— участь у стратегічно важливих міжнародних заходах;

— підготовку відповідей на неправдиві заяви;

— тренінги з публічних виступів або відносин зі ЗМІ, проведення прес-конференцій і т. п.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАК «Нафтогаз України» оголосив тендер на закупівлю PR-послуг в Євросоюзі для позитивного висвітлення діяльності компанії і реформ в енергосекторі України, формування сприйняття газового ринку України як невід’ємної частини загальноєвропейського газового ринку.

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