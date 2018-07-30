Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», очолювана Андрієм Коболевым, уклала два річні угоди про юридичних та комунікаційні послуги на загальну суму 59,20 млн грн. Як повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro, сума угод виявилася вдвічі нижче загальної очікуваної вартості у 119,00 млн грн.

Так, британська Freshfields Bruckhaus Deringer LLP за 992 тисяч євро надасть чотири тисячі годин юридичних послуг щодо захисту інтересів «Нафтогазу» в іноземних юрисдикціях з усіх питань, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Переможець другого тендеру – ТОВ «І’мя Комм» отримає 28,50 млн гривень міжнародних комунікаційні послуги. Варто відзначити, що компанія належить Євгенії Єгорової та Иветте Делікатною, яка в свій час була радником міністра інформполітики Юрія Стеця і співзасновник Українського кризового медіа-центру.

«Мова йде про висвітлення ризиків та інших аспектів будівництва газопроводу «Північний потік-2», створення позитивного іміджу «Нафтогазу» в Європі, формування сприйняття газового ринку України як невід’ємної частини загальноєвропейського газового ринку, формування сприятливої суспільної думки в Європі про реформи в енергетичному секторі Україна, комунікаційне супроводження імплементації рішень Стокгольмського арбітражу», – йдеться в документації.

Перелік послуг включає:

— розробку стратегії міжнародної комунікації та онлайн-стратегії, зустрічі з чиновниками ЄС, Енергетичним співтовариством, НАТО, іноземними послами в Україні, представниками нафтогазових компаній та інвесторів, лідерами думки і ключовими експертами Енергетичного Співтовариства;

— участь у стратегічно важливих міжнародних заходах;

— підготовку відповідей на неправдиві заяви;

— тренінги з публічних виступів або відносин зі ЗМІ, проведення прес-конференцій і т. п.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАК «Нафтогаз України» оголосив тендер на закупівлю PR-послуг в Євросоюзі для позитивного висвітлення діяльності компанії і реформ в енергосекторі України, формування сприйняття газового ринку України як невід’ємної частини загальноєвропейського газового ринку.