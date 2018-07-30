Федеральну цільову програму з розвитку Криму і Севастополя можуть продовжити ще на два роки — до 2022-го. На її фінансування виділять додатково 37 мільярдів рублів. З відповідною пропозицією виступило Мінекономрозвитку, повідомляє ТАСС.

«Програма задумувалась на п’ять років. Ми підготували пропозиції продовжити її до 2022 року з збільшенням фінансування на 37 мільярдів рублів», — сказав глава відомства Максим Орєшкін на нараді з соціально-економічного розвитку регіону.

Передбачається, що програма торкнеться додаткові 85 об’єктів в Криму та 55 — у Севастополі. В основному це будуть об’єкти інфраструктури, які, за словами Орєшкіна, зіткнулися з «катастрофічною недофінансованістю в пострадянський період».

«Основні ресурси в останні роки і зараз спрямовуються на створення транспортної, енергетичної, інженерної та житлової, комунальної інфраструктури. Сама програма була запущена у 2015 році на п’ятирічний термін загальним обсягом фінансування понад 800 мільярдів рублів, з яких 790 [мільярдів] припадає на кошти федерального бюджету», — зазначив міністр.

В даний час, за даними Орєшкіна, первісна програма реалізована приблизно на третину — завершено створення 214 об’єктів, залишилося ще 350.