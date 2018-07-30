Президент РФ Володимир Путін підписав закон, що надає можливість сплати податків через багатофункціональні центри надання державних і муніципальних послуг (МФЦ).

Законом встановлюється можливість сплати податків та інших платежів, передбачених Податковим кодексом РФ, через МФЦ.

Крім того, передбачається введення єдиного податкового платежу фізичної особи. Під таким платежем визнаються грошові кошти, які добровільно перераховуються в бюджетну систему російської федерації на відповідний рахунок Федерального казначейства в рахунок сплати майбутніх платежів по транспортному податку, земельного податку і податку на майно фізичних осіб.

Платіж перераховується в бюджетну систему РФ за місцем проживання або місцем перебування фізичної особи, а при відсутності і того, і іншого – за місцем знаходження його нерухомості.

Документом також вводиться відповідальність місцевих адміністрацій, організацій федеральної поштового зв’язку та МФЦ за порушення строку перерахування платежів у бюджетну систему РФ.