28 липня о 4 годині ранку група рейдерів з 40 чоловік увірвалися на територію підприємства ОДСК на вулиці Промисловій, 31.

– Через деякий час прибули правоохоронці, які оперативно затримали рейдерів, у яких затримали різна зброя – гвинтівки, гранати та пістолети. Всі вони позиціонували себе представниками «Айдара» і людьми депутата Сергія Мельничука. Лідером групи був Володимир Щасливий, що після затримання кричав, що поставить всю Одесу на коліна, – зазначив Анатолій Коломієць.

Рейдерами були жителі чотирьох міст країни. При цьому, у них було посвідчення співробітників охоронного агентства «ВІП Захист», засновниками якого є син Мельничука.

Оновлено о 13:34 Правоохоронці виявили крупню суму грошей у лідера групи, которю виділили на захоплення підприємства. Продалжаются обшуки.