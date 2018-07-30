Наступ на Ідліб може виявитися більш складним.

Сирійські повстанці побоюються, що Росія не буде дотримуватися перемир’я і почне наступ в провінції Ідліб.

“Ми готуємося до будь-якої ескалації і проводимо операції по зміцненню і передислокації сил у рамках підготовки до битви в найближчому майбутньому”, – заявив з північної провінції Хама полковник Мустафа Бакур, командувач угрупуванням сирійської вільної армії Джаиш Аль-Эцца.

“Ми очікуємо російської військової ескалації”, – сказав він.

Незважаючи на це, джерело в регіональному альянсі, який бореться на підтримку Асада, вважає неминучий наступ в Ідлібі малоймовірним.

“Турецька сторона продовжить міцно триматися, тому що карти в її руках. Військові дії відбудуться після перетасовування колоди і завершення турецько-російсько-іранської угоди щодо цього регіону”, – зазначив співрозмовник.

Наступ на Ідліб може виявитися більш складним, ніж попередні урядові кампанії. Джихадисти, які тримають владу в провінції, виявилися одними з найжорсткіших у війні.

Президент Сирії Башар Асад при вирішальної допомоги Росії та Ірану відновив контроль над більшістю сирійських територій, захоплених повстанцями з 2011 року, коли в країні почалася війна.