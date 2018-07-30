Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп пообіцяв зберегти санкції щодо Росії

30.07.2018

Трамп пообещал сохранить санкции в отношении РоссииСанкції проти РФ залишаться такими, які є.

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти Росії залишаються в силі в тому вигляді, в якому вони існують на даний момент.

“Санкції проти РФ залишаться такими, які є”, – заявив він під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

У той же час італійський прем’єр відзначив готовність діалогу з Москвою.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив за перегляд санкцій щодо Росії, так як вони принижують російське громадянське суспільство”.

Читайте також:   Реалізацію порядку ООН зі сталого розвитку не можна пов'язувати з політикою, вважає Путін
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *