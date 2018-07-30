Санкції проти РФ залишаться такими, які є.
Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти Росії залишаються в силі в тому вигляді, в якому вони існують на даний момент.
“Санкції проти РФ залишаться такими, які є”, – заявив він під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.
У той же час італійський прем’єр відзначив готовність діалогу з Москвою.
Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив за перегляд санкцій щодо Росії, так як вони принижують російське громадянське суспільство”.
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