Санкції проти РФ залишаться такими, які є.

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти Росії залишаються в силі в тому вигляді, в якому вони існують на даний момент.

“Санкції проти РФ залишаться такими, які є”, – заявив він під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

У той же час італійський прем’єр відзначив готовність діалогу з Москвою.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив за перегляд санкцій щодо Росії, так як вони принижують російське громадянське суспільство”.