Найбільше російське держава як представляє величезну небезпеку бояться у Фінляндії, прибалтійських Литві та Естонії, а також в Польщі та Румунії

Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR) оприлюднив доповідь, в котом названі головні загрози для безпеки Європейського союзу.

Як підкреслюється в документі, при підготовці доповіді використовувалися офіційні урядові дані та публікації засобів масової інформації, також були опитані аналітики та представники політичного керівництва з 28 держав-членів Євросоюзу.

Згідно з підсумками дослідження, найбільше європейці побоюються радикальних ісламістських угруповань. Проте вже на другій сходинці рейтингу виявилися міжнародні кримінальні угруповання і Росія, а на третьому місці — Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР).

Як зазначається, найбільше російське держава як представляє величезну небезпеку бояться у Фінляндії, прибалтійських Литві та Естонії, а також у Польщі та Румунії. Автори доповіді відзначили, що в 2008 році Росія не входила в топ-3 головних загроз для Європи. Проте в даний час зростання недовіри до Росії пояснюється «ворожими діями в інформаційному полі і кібератаками».

При цьому на європейському просторі залишилися і такі держави, які не бачать в Росії ніякої загрози. Серед них опинилися Італія, Греція, Португалія, Угорщина та Кіпр.

В 2008 році наша країна була на четвертому місці за ступенем небезпеки для Європи, але ситуація змінилася після анексії Криму, а також хакерських атак.

Вказується, що перераховані загрози збережуться, як мінімум, до 2028 року.

«Держави-члени Євросоюзу очікують, що світ стане більш геополітичним. Вони очікують, що загроза від джихадистів, міжнародних злочинних організацій, Росії та Північної Кореї в наступному десятилітті залишиться приблизно такою ж, а загроза від Туреччини і Китаю зросте», — йдеться в доповіді.