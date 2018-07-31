В результаті аварії загинуло три людини.

Три людини загинули в результаті катастрофи невеликого літака, який розбився в американському штаті Мен на кордоні з Канадою.

Згідно з інформацією, інцидент стався приблизно в 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом). Двомоторний літак, модель якого не уточнюється, вилетів з міста Пемброк (провінція Онтаріо) і прямував в канадській провінції Острів принца Едуарда.

Маршрут польоту проходив з заходом на територію США. Подробиць про те, що стало причиною аварії, не наводиться. Розслідуванням причин падіння займаються правоохоронці.