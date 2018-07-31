За словами співробітниці, президент абсолютно здоровий.

Прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт спростувала повідомлення ЗМІ про те, що Олександр Лукашенко госпіталізований з інсультом.

Як наголошується в повідомленні, про хвороби глави Білорусі першим повідомив російський анонімний Telegram-канал «Незыгарь», який спеціалізується на політичних “зливи”, а потім – український сайт. У публікації останнього зазначалося, що Олександр Лукашенко з 28 липня не з’являвся на публічних заходах. А 26 липня він повинен був приїхати в Гомель, проте візит не відбувся.

Наталія Ейсмонт сказала, що бачила цю інформацію, поширену українськими ЗМІ.

«Я можу прокоментувати тільки так, що це повна нісенітниця. Це ж першоджерело український. Я навіть не розумію, звідки вони це все взяли. В суботу у Олександра Григоровича була велика зустріч з керівництвом китайської корпорації CITIC Group. Це була публічна зустріч. Одне слово – нісенітниця – і більше нічого коментувати не буду. Олександр Григорович знаходиться абсолютно в робочому режимі», – сказала прес-секретар глави Білорусі.