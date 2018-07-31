Хлопчик провів у закритому транспорті 7 годин.

Малюка забули в автобусі, який привозив дітей в дитячий сад Xingxing в місті Ухань. Хлопчик заснув на задньому сидінні. Водій, який працює неповний день, нічого не помітив, залишив транспортний засіб на парковці і пішов по своїх справах.

Що ще гірше, вихователі теж не звернули уваги на відсутність дитини.

Хлопчик провів у задушливій пастці понад сім годин. Коли бідолаху знайшли, він був вже мертвий.

Мама Тянь-Тяня Ву Сюэмэй, як зазвичай, відправила сина в 7:20 на автобусі в дитячий сад, а близько чотирьох годин дня їй зателефонували і повідомили саму страшну новину, яку можуть отримати батьки. Невтішна жінка досі не може повірити в те, що трапилося.

Директора дитячого садка, водія і двох вихователів затримали в рамках розслідування вбивства з необережності.