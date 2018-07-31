За словами глави уряду, така ситуація неможлива.

Італія відчуває себе комфортно в рамках Європейського союзу і не збирається покидати це об’єднання. Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

“Ми маємо намір залишатися, ми відчуваємо себе комфортно в ЄС. Проте, звичайно, ми хочемо залишитися виходячи з потреб італійських громадян. І позиція мого уряду цілком зрозуміла з найбільш важливих питань: з міграції, економічної та політичної ситуації. Ми будемо намагатися переконати інші держави – учасники звірити [з Римом] свої позиції”, – сказав він, відповідаючи на питання ведучого, чи має намір Італія виходити з ЄС.

“Італія відчуває себе комфортно в Європейському союзі. В цьому напрямку [за межі об’єднання] немає майбутнього”, – повторив він після того, як ведучий звернув увагу на можливість того, що італійці можуть надихнутися прикладом Великобританії і Brexit.

Конте перебуває з візитом у Вашингтоні. У понеділок у нього відбулася зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, після якої лідери дали спільну прес-конференцію. Глави держав, зокрема, обговорили питання міграції, торгівлю і енергобезпеку в Європі.