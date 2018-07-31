Передвиборна гонка набирає обертів, і сьогодні вже стає зрозуміло, у кого найбільш високі шанси зайняти президентське крісло.

Про це написав журналіст Сергій Анатольев

Він зазначив, що згідно з даними соціологічної групи «Рейтинг», з помітним відривом лідирує голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Чому довіра виборців до Тимошенко росте? Все тому, що Юлія Тимошенко, мабуть, єдиний кандидат, який не боїться прямо говорити про актуальні проблеми України», – заявив він.

Як стверджує журналіст, саме тому, за даними соцопитувань, вже 17,1% опитаних готові проголосувати за Юлію Тимошенко.

Також він підкреслив, що крім Юлії Тимошенко, непоганий результат отримали і інші кандидати в Президенти. Згідно інформації з соцопитувань, Анатолій Гриценко отримав 9,7 %, Юрій Бойко – 8,9 %, Володимир Зеленський – 8,5 %, Олег Ляшко – 8,1 %, Петро Порошенко – 7,8 %, Святослав Вакарчук – 6,6 %, Євген Мураєв – 4,2 %.