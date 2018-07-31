Виняток зробили тільки для дітей з інвалідністю.

Парламент Франції остаточно схвалив законопроект, що забороняє використання мобільних телефонів та інших засобів зв’язку у молодшій і середній школі.

Заборона на мобільні телефони буде стосуватися як учнів, так і вчителів. Зазначається, що виняток може бути зроблено, якщо використання смартфонів необхідно “з освітньою метою”.

Що це значить, в кожній школі належить вирішити самостійно. Разом з тим зможуть й надалі користуватися гаджетами діти з інвалідністю.

Нові правила можуть набути чинності з початку нового навчального року.