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У французьких школах заборонили користуватися смартфонами

31.07.2018

Во французских школах запретили пользоваться смартфонами Виняток зробили тільки для дітей з інвалідністю.

Парламент Франції остаточно схвалив законопроект, що забороняє використання мобільних телефонів та інших засобів зв’язку у молодшій і середній школі.

Заборона на мобільні телефони буде стосуватися як учнів, так і вчителів. Зазначається, що виняток може бути зроблено, якщо використання смартфонів необхідно “з освітньою метою”.

Що це значить, в кожній школі належить вирішити самостійно. Разом з тим зможуть й надалі користуватися гаджетами діти з інвалідністю.

Нові правила можуть набути чинності з початку нового навчального року.

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