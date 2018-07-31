Кенгуру пробралися у двори, на спортивні майданчики та дороги.

Через брак продовольства кенгуру вийшли за межі свого середовища проживання і перебралися в австралійську столиці Канберри.

“Дізнайтеся, де найближча від вас група кенгуру і уникайте її. Також будьте особливо обережні в періоди сутінків і світання”, – заявив директор служби парків та охорони навколишнього середовища Даніель Іглесіас.

Це пояснюється тим, що у кенгуру “час прийому їжі” припадає на сутінки і світанки – годину пік у столиці. Тому є загроза, що багатьох кенгуру зіб’ють на дорогах автомобілями.

Кенгуру є соціальними тваринами і мешкають у великих групах, відомих як mob, часто очолюваних домінуючим самцем.