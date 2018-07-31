Чиновники відправили на відпочинок до Хорватії дітей-мажорів замість сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, батьки яких служать на Донбасі. Як повідомив журналіст Олександр Ретівов на своїй сторінці в Facebook, про скандал стало відомо завдяки мешканці Краматорська Оксані Русаловской.

«Я показала синові пост депутата Краматорської міської ради Лілії Кислициної, яка повезла в Хорватію сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування, та батьки яких служать в ООС (АТО). Яке ж було його здивування, коли на фото він дізнався знайомих хлопців. Це діти дуже заможних людей нашого міста і чада друзів самої депутатки. Діти, які абсолютно не потрапляють ні під одну категорію із зазначених — «сирота», «дитина батьків, службовців в ООС (АТО)», «дитина, позбавлена батьківського піклування», — цитує Русаловскую журналіст.

За словами головного спеціаліста міського відділу освіти Краматорська Сергія Сергєєва, спочатку в список на відпочинок в Хорватії повинні були включити 31 дитину — по одному з кожної школи.

У списку повинні були бути діти, які досягли різних успіхів, перемог у конкурсах, олімпіадах тощо», однак при цьому пріоритет могли отримати діти переселенців, діти, позбавлені піклування, або з малозабезпечених сімей.

Однак незабаром ситуація кардинально змінилася і вже в нову рознарядку потрапили 22 людини, у пріоритеті були діти, у яких були закордонні паспорти, але не сироти або інші потребують школярі.

Через тиждень список був скорочений ще раз — для поїздки в Хорватію відібрали всього 15 чоловік. Всі діти, які вирушили в Хорватію, були з того списку, який спочатку надали школи.

Ця ситуація викликала різке засудження користувачів соцмереж, які запропонували батькам дітей, яких відправили в Хорватії за свій рахунок оплатити аналогічний відпочинок сиротам та дітям АТОшников, а також нагадали, що практика відправляти дітей мажорів за кордон була і раніше, коли вони їхали відпочивати під виглядом чорнобильців.

Як повідомляв, в Україні 133 чиновника національній системі освіти воліють закордонну і витратили на навчання своїх дітей за кордоном 35,5 млн гривень у минулому році.

Крім того у більшості народних депутатів Верховної Ради діти отримують освіту за кордоном. Для деяких батьків це навчання обходиться близько мільйона гривень в рік, а деяким навчальний процес оплачують релігійні організації.

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Під виглядом сиріт в Хорватії відпочивали діти-мажори оновлено: Липень 31, 2018 автором: Redactor