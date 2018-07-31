Американський політтехнолог, екс-керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт в 2014 році співпрацював з мером Києва Віталієм Кличком. Про це свідчать документи доказової бази проти політтехнолога, яку зібрав офіс американського спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє «ВВС Україна».

Згідно з документами, незабаром після Революції гідності Манафорт відправив своєму помічникові Костянтину Килимнику презентацію і план реструктуризації Київської міської державної адміністрації. Вона призначалася для мера з ініціалами V. K.

Слідчі не виключають, що Манафорт міг консультувати Кличко і під час його передвиборної кампанії, і після перемоги на виборах мера. За планом Манафорта, у київській адміністрації повинні були працювати дві команди: політтехнолога і мера.

Перша фаза спільної роботи, згідно документів з офісу Мюллера, повинна була тривати з 20 по 24 травня 2014 року. Політтехнолог наполягав на встановленні відносин з власниками ключових ЗМІ, які доносили б тези мера з ініціалами V. K.

Також в планах була підготовка повідомлень та виступів мера, створення для нього «військової кімнати», кампанія в соцмережах, блогінг і т. д.

Друга фаза плану охоплювала період з 26 травня по 21 червня 2014 року. Вона включала прес-конференції, дзвінки європейським лідерам, роботу з соцмережі.

Сам Кличко заявив «BBC Україна», що Манафорт дійсно пропонував свої послуги, переговори з ним велися, проте співпраця так і не почалося. За словами мера, команда Манафорта підготувала тестові презентації, проте в них не було нічого наднового, того, про що б ми не знали».

Раніше SKELET-info повідомляв, що американським судовим органам вдалося виявити більш тісні зв’язки, ніж раніше було відомо, між Полом Манафортом і Олегом Дерипаскою.

Крім того стало відомо, що Манафорт отримав від Ріната Ахметова $20 млн за перемогу на парламентських виборах Партії Регіонів у 2006 році.