

Американська розвідка помітила відновлення активності на північнокорейському заводі з виробництва ядерних ракет.



Про це Reuters розповів високопоставлений американський чиновник.

“Американські розвідувальні супутники виявили нову активність на фабриці в КНДР, яка виготовила першу північнокорейську міжконтинентальну балістичну ракету, здатну досягти території США”, – пише агентство.

За словами співрозмовника агентства, на фотографіях і інфрачервоних зображеннях помітні автомобілі, які заїжджають на територію підприємства і виїжджають з неї, проте не зрозуміло, наскільки далеко просунулися інженери у створенні зброї. “На одній фотографії видно вантажівка, подібний до того, на якому раніше транспортували міжконтинентальні балістичні ракети, проте, оскільки вантажний відсік автомобіля був закритий, незрозуміло, чи було що-то всередині”, – наводяться слова американського чиновника.

Нові докази підтверджують попередні дані про активність на північнокорейських ядерних і ракетних підприємствах, незважаючи на запевнення Пхеньяну в готовності до денуклеаризації при особистій зустрічі Кім Чен Ина з президентом США в червні, зазначає ЗМІ.