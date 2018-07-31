У дев’яти штатах США вимагають від Білого дому заборонити поширення в мережі креслень зброї для 3D-принтерів.



Дев’ять штатів подали в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа, а також організації Defence Distributed, Second Amendment Foundation з метою заборонити поширення в мережі креслень зброї для 3D-принтерів. Про це повідомляється на сайті генпрокурора Нью-Йорка Барбари Андервуд.

«Це просто божевілля давати злочинцям можливість створювати одним натисненням кнопки невідстежувана і необнаруживаемое зброю, надруковане на 3D-принтері», – заявила Андервуд.

Позовну заяву було подано групою генпрокурорів Нью-Йорка, Вашингтона, Массачусетсу, Коннектикуту, Нью Джерсі, Пенсільванії, Орегона, Меріленда і округу Колумбія.

В кінці червня Defence Distributed домоглася дозволу на публікацію в Мережі з 1 серпня креслень для створення зброї за допомогою 3D-принтерів. З тих пір схеми для створення зброї завантажили вже більше тисячі чоловік.