В повітрі пахне загостренням. До цього зводяться більшість прогнозів як від експертів, так і від людей, які знають, що таке війна, не з чуток.

Наскільки чорної може стати для нас прийдешня осінь? Які головні ризики та найбільш вразливі напрямки, де може вдарити супротивник? Хто і навіщо вбиває клин між добровольцями і армією? Чи зможе командування ООС обіграти величезний маховик російської пропаганди, а заодно і вирішити одвічну українську проблему “два українця – три гетьмани”?

Про це і багато чому іншому OBOZREVATEL поговорив із колишнім військовим розвідником (53 ОМБр) , а нині – волонтером фонду “Повернись живою” Андрієм Рымаруком.

– Андрію, зараз знову мусується тема про плани Кремля влаштувати на Донбасі черговий “референдум”. І якщо раніше про це говорили переважно російські фріки від політики, то зараз це начебто в розмові з Трампом озвучив сам Путін. Хоча Москва досить швидко включила задню. Як вважаєш, наскільки серйозні ці розмови цього разу?

– Москва не стала назад. Представники Москви першими заявили про те, що на зустрічі президенти таки говорили про проведення референдуму. Хоча насправді, як вже неодноразово підтвердили в Білому домі, нічого подібного на зустрічі не обговорювалося і Дональд Трамп не погодився на жодну пропозицію Росії по Україні.

Цілком очікувано, що Кремль почне говорити про черговий інструмент тиску на Україну. Звичайно ж, Україна не погодиться на таку пропозицію, світова громадськість нас в цьому питанні поки підтримує на всі 100%.

Росія в черговий раз покаже, що вона “біла і пухнаста” і хотіла завершити конфлікт на сході мирним шляхом. Переговори знову зайдуть у глухий кут, конфлікт з жорстким протистоянням буде продовжуватися.

– Але одна справа було влаштувати “референдум” в Криму в 2014 році і зовсім інше – у 2018-му на Донбасі. Чи вважаєш, що особливої різниці немає?

– Різниця в тому, що Росія спочатку запланувала моментально заволодіти Кримом, для подальшого збільшення свого силового контингенту. З кожним роком військова міць на півострові зростає. Починаючи від кількості особового складу і до ракет дальньої дії.

Донбас їм поки що не потрібен. Їм потрібен цей військовий конфлікт – як важіль тиску і впливу на ситуацію в Україні. В інформаційному просторі щодня виходять матеріали про прийдешнє чи можливе проведення референдуму, про надання окупованій території особливого статусу. Повторю: з діючої влади ніхто на таке не піде, але все можливо – виходячи з передвиборної компанії, яка у нас вже йде повним ходом.

– Що конкретно ти маєш на увазі?

– Та ти подивися на цих вітер кандидатів і опозиціонерів! Після того, як ці пі**раси ледь не поставили нас на коліна, вони знову повзуть до влади. Ви серйозно? Купа неосудних регіоналів, всякі тимошенки і ківи кричать – “Ми зупинимо війну”. Ще раз: ви серйозно?!

Перше. Ви за що платите своїм політтехнологам стільки грошей? Друга. Дебіли не розуміють, що війну зупиняти не треба, її треба завершити. І третє. Зупинити війну, пішовши на прямі переговори з окупантом? Я мрію подивитися в очі тим припадочным, які вірять в чергові казки.

Війну треба закінчити з підтримкою цивілізованого світу і демократичним шляхом, а якщо знадобиться – силою при їх же підтримки. Ні в якому разі не вибирати божевільного кандидата, який поїде до хитрим варварам. Вам, бл*дь, переговорів по Иловайску мало? Дебальцеве?

Знаєш, у нинішній ситуації стає тривожно.

Прийдешня осінь буде далеко не спокійним, висока ймовірність, що вона може стати для нас “чорної”.

– Вважаєш, загострення ситуації на фронті практично не уникнути?

– Згадай історію всіх переговорів. Мінський формат, нормандський. Завжди сідаємо за стіл, коли гинуть хлопці і страждає місцеве населення. Не бачу перешкод для Росії влаштувати де-небудь на сході чергову гарячу точку. В наступ не підуть, але масштабний п*здорез влаштувати можуть легко. Як приклад тобі – лютий 17-го. Авдіївка. Епіцентр подій був там, але хлопці гинули по всьому фронту. Арту не замовкала від Маріуполя до Щастя.

Передумови до загострення є. Подивися останні звіти місії ОБСЄ. Ми котимо бочку на цих “сліпих”, але іноді у них відкриваються очі. Там купа техніки, там – ще більше. А скільки вони не бачать?

Влаштувати подібний конфлікт – справа однієї години підготовки. Особливо враховуючи їх безперервні спроби тиснути на нас інформаційно. Активізація в цьому напрямку також, як на мене, є невеликим передвісником насувається бурі.

Беремо “Азовський конфлікт”. Про нього говорять вже протягом місяця. І вже який рік нам засовують, що Росія піде в наступ на Маріуполь, брязкають стовбурами, проводячи стрільби на море. Не спрацювало.

Перейшли до економічного тиску, надовго затримуючи кораблі для огляду. Навіть півдня простою – збиток, а рахунок йде на добу. Що виходить? Росія знову примушує сісти за стіл переговорів, а будете выеживаться – закриємо вам шлях до маріупольського порту. А це – економічний п*здець, панове! І поки ви десь там в Стокгольмі будете судитися з Росією, місто Маріуполь потихеньку почне вмирати.

Подальших варіантів розвитку подій багато. Від наступу на спустошене місто до чергової опозиційної відрижки, яка вилізе з гаслом великого математика – “я все порешаю”. За нього віддають голоси, і при владі – знову проросійський під*р.

– З такою ж ймовірністю події на маріупольському напрямку можуть виявитися і відволікаючим маневром? Якщо це так, від чого нас можуть відволікати? Де ще можуть вдарити?

– Та де завгодно! Втім, я не думаю, що вони відкрито підуть у наступ. Вони чекають цього від нас. Але ми теж навряд чи кинемося в атаку. Генерали і за ту, і за нашу сторону чудово розуміють: щоб йти в наступ, необхідно щоб твої сили і засоби щонайменше в п’ять разів перевищували сили і засоби противника. Але і в цьому випадку наступ – це тисячі загиблих.

Тим більше, наша політика спрямована на мирне врегулювання конфлікту.

– І при нинішніх розкладах, при тих силах і засобах, які Росія накопичила на окупованих територіях і межі, такої переваги у них немає?

– Я б взагалі не торкався питання, у кого більше армія – відповідь очевидна. У нас мотивація зовсім інша. Але справа навіть не в цьому. Як тільки розпочнеться відкритий конфлікт, наступ – буде застосована авіація. Полетять ракети дальньої дії. Загине безліч людей – як серед військових, так і серед мирного населення.

– “Чорна осінь”, про яку ти говорив, може бути і такий?

– “Чорна осінь” може перерости в криваву зиму. Росія зараз буде намагатися максимально дестабілізувати ситуацію як всередині України напередодні виборів, так і на зовнішньополітичній арені. Нас будуть всіма силами відсувати від ЄС і членства в НАТО.

Чим більше розбіжностей в Україну – тим краще для наших ворогів.

Подивися, що творилося в соціальних мережах щодо спортивних подій. Дивишся футбол? Ти під*р. Приїжджаєш на фронт, а там у бліндажі за хорватів так репетують, що сепар без стрілянини в штани справляється. Думаєш, хто ти і до кого приїхав?

Футбол закінчився, все стало на свої місця.

Потім бокс. Один герой пише, що Усик красунчик; інший – що він зрадник, як і ті, хто дивився бокс. Нас вже почали зіштовхувати лобами, а ми з великим задоволенням беремо в цьому участь.

А тепер давай все по-порядку, пройдемося по колу країни і заглянемо в середину: на сході війна з ознаками активізації; а раптом таки перекриють Азовське море; з якої радості стільки ракет дальньої дії в Криму; внутрішні протиріччя; нав’язування референдуму і, звичайно ж, самі жорстокі бої за президентське крісло.

На додачу до цієї ж*пе Кремль розгорнув потужну інформаційну кампанію про майбутню релігійної війни. Мовляв, як тільки православним в Україні дасть автокефалію, кровопролиття не уникнути. Вже повилазили проросійські народні обранці із заявою, що в будь-яку секунду готові зі зброєю в руках захищати лавру, яку ніхто не збирається штурмувати.

– Коли це озвучуєш – звучить дійсно страшно.

– Так. Нас тупо взяли в кільце – з допомогою війни, політики і спорту. Нас зіштовхують лобами.

І дуже важливо розуміти: в умовах гібридної війни і старту передвиборчої гонки ми повинні зберігати тверезість, аналізувати ситуацію і розуміти: якщо ми виберемо сьогодні людини, яка завтра влаштує в державі п**дець, як Вітя Янукович, – насамперед, ми повинні звинувачувати в цьому себе. І брати на себе відповідальність за свої рішення. Це і є совість.

– Бачиш вихід із становища? Хоча б натяк на вихід?

– Вихід тільки один. Я взагалі у випадку будь-якої загрози сподіваюся виключно на силові структури, а найбільше – на ЗСУ. Це самий надійний “депозит” на сьогодні. Феноменальний внесок. Тому що якби відкрита агресія, армія докладе максимум зусиль, щоб стримати наступ, контролювати ситуацію, не пропускаючи ворога далі.

Приміром – південь країни. Якщо навіть Росія надумає увірватися в район Херсонської і Запорізької областей і піде в наступ з боку Маріуполя – надія лише на армію. Наступати морем – суїцид. Через Кримський перешийок? Теж самогубство. Хіба що вони нас хочуть змусити вдарити по них при настанні так сильно, що півострів перетвориться на острів.

Що ж стосується влади – на моє глибоке переконання, вона зробила величезну помилку, коли перестала боротися з корупціонерами, яких сама ж і породила. Коли зробила вибір на користь корупційних схем, з яких годується.

Але і говорити, що чинна влада нічого не зробила – не можна. Зробила. І чимало. Той же Євросоюз. Армія, яка, нехай і не так швидко, як хотілося б, але стає сильнішою. З’являється якесь озброєння. Потихеньку налагоджується виробництво боєприпасів.

Нам часто ставлять у приклад Ізраїль. Але давайте не забувати, що вони воюють вже 80 років. І у них далеко не відразу все з’явилося і вийшло. Взагалі-то там громадяни працюють на своє благо та благо країни 6 днів в тиждень! Це “зрада” або “перемога”?

– Що скажеш про недавніх Facebook-баталіях з приводу того, хто крутіший – ВСУ або добровольці, і хто зіграв велику роль у цій війні? Деякі стверджували, що добровольців витісняють з передової.

– Ср*год на цю тему, з моєї точки зору, повна ганьба. Його влаштували від недоліку інформації і перекручування фактів, а підхопили всі кому не лінь. І понеслося г*вно по трубах інтернету і телевізора з гаслами “Добровольців виганяють із фронту!”, “Геть генералів, поверніть вже завтра правосеков, а післязавтра вони вже під Ростовом будуть!”. Апофеозом стало фейковое відео, як “Альфа” СБУ правосеков штурмом бере.

Крутих на фронті не буває, такі відразу гинуть від кулі противника.

Щодо ситуації, яка склалася навколо добровольчих підрозділів. Я дуже радий, що конфлікт, який по суті був висмоктаний з пальця, завершився на стадії зачаття.

Тільки при мені, коли був на війні, правосеков три рази генерали “просили” геть з передової. З ними було комфортно воювати. Навіть зараз у кого не спитай, ніхто нічого поганого про бійців Яроша або “Правого сектора” не скаже. Одне схвалення і тісна співпраця.

Сергій Наївши і Дмитро Ярош обговорили умови взаємодії ОС і УДА

У них зовсім інший підхід до підготовки і виконання завдань. Пам’ятається, в Авдіївці полізли в “сіру зону” камеру вішати. Мої снайпери були з гвинтівками Мосіна 1943 року випуску, а добровольці – з американськими “Барретами”. На початку війни вони були на голову вище, так і зараз деяким мінометникам, снайперам, корректировщикам немає рівних. У них свій особливий військовий клас.

– В чому їх головна перевага?

– Мені подобається їх зухвалість. Особливо, коли ця зухвалість і бажання знищити ворога збігається з бажанням комбата або комбрига, на ділянці якого вони знаходяться. Вони чудово оцінюють всі ризики і, не порушуючи угод, знищують особовий склад і техніку противника. А якщо і порушують, то цього ніхто не бачить і не чує.

І останнє слово вони не сказали. Ми бачили, бачимо і будемо бачити добровольців на передовій.

Так що ніякого конфлікту немає. Тим більше, сторони публічно сіли за стіл переговорів, поспілкувалися. І знаєш – це прецедент війни на сході, новий виток історії. Коли військові з невійськовими сіли за один стіл, висловили один одному свої побажання – і запустили таким чином процес пошуку компромісу, який влаштує всіх.

Сергію Наеву треба віддати належне. У нього свій абсолютно новий, дипломатичний підхід до вирішення будь-яких проблем. У кого не спитай, ніхто не очікував побачити за одним столом генерала, чинного командувача з проводирями Української Добровольчої Армії і “Правого Сектора”.

Командувач ООС Сергій Наївши зустрівся з командиром ДУК-ПС Андрієм Стемпіцьким

Мені цікаво, до речі, куди так різко пропали всі критики? Напевно, пішли ще одну “зраду” складати.

– Але розганялася як раз таки версія, що Наївши хоче чи не знищити добровольців…

– Ми ж бачимо першоджерело – інтерв’ю Наева на вашому сайті, на OBOZREVATEL. З нього, власне, все й почалося. Той, хто захотів, видер з нього фразу і почав перекручувати інформацію.

– Серед тих, хто це робив, умисно чи несвідомо, – досить адекватні люди. У тому числі і відомі волонтери, блогери, публічні діячі. Питання: їм-то розкол в середовищі захисників України навіщо?

– Я не знаю, навіщо це було робити.

Але що б не писали в інтернеті, ДУК, УДА, якісь інші добровольчі руху як працювали, так і будуть працювати на сході України. Або разом, або за погодженням, за домовленістю з ВСУ. Так було, є і буде.

Але Наївши – перший, хто посадив за стіл переговорів дві “конкуруючі” в чомусь боку. Нікому з його попередників зробити це не вдавалося.

Тому що вони просто намагалися вигнати з фронту хлопців, які всього-то й хотіли, що захистити Україну, допомогти військовим вбивати ворога.

Командувач ООС вчинив інакше – і ініціював діалог з добровольчими підрозділами. І це вже перемога. Процес пішов і, сподіваюся, в недалекому він увінчається успіхом, сторони знайдуть “золотий перетин” і визначать такий формат співпраці, який дозволить ще ефективніше протистояти російській агресії і очистити нашу землю від окупантів як можна швидше.

Продовження слідує…