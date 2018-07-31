Швейцарія передала Україні документи, які стосуються кримінальної справи про розкрадання грошей підприємства, керуючого аміакопроводом з Росії в Україну. Схема пережила не одну зміну влади.

Федеральне відомство юстиції Швейцарії наприкінці червня передало Генпрокуратурі України документи, що стосуються справи про розкрадання держкоштів. Як повідомило відомство, відповідаючи на запит DW, мова йде про інформацію про банківському рахунку в швейцарському Bank Vontobel, яким розпоряджався колишній глава держкомпанії «Укртрансамміак» Віктор Бондик — соратник побіжного екс-президента Віктора Януковича.

Швейцарські правоохоронці підозрюють, що гроші, виведені з України Бондиком, могли бути вкрадені у держпідприємства. На рахунку, підконтрольному Віктору Бондику, за даними з судового реєстру Швейцарії, заарештовані 7 мільйонів євро і 21 мільйон доларів. Україна зможе повернути ці кошти, якщо буде доведено їх незаконне походження.

Передача документів Швейцарією в рамках міжнародної правової допомоги стала можлива після рішення Федерального суду — вищої судової інстанції країни. Бондик і його швейцарські адвокати роками оскаржували передачу доказів українській стороні. Вони заявляють, що гроші мають законне походження.

Аміак — в Одесу, гроші — у Швейцарію?

Віктор Бондик — один з найближчих соратників екс-президента Віктора Януковича, який з 2014 року переховується від українських правоохоронних органів у Росії. У ЗМІ України ходять легенди про тісні стосунки Бондика з родиною колишнього президента. Його називають то «племінником», то «хрещеником» Януковича-старшого, а також другом дитинства синів побіжного президента.

Екс-глава «Укртрансамміак» Віктор Бондик розпоряджався рахунком у швейцарському Bank Vontobel

Серед сухих фактів можна виділити лише те, що старший брат Віктора Бондика Валерій протягом багатьох років був впливовим діячем очолюваної тоді Януковичем Партії регіонів: спершу депутатом Донецької облради, а потім і Верховної ради.

Сам Валерій Бондик майже десять років, до літа 2016 року, керував стратегічно важливим державним підприємством «Укртрансамміак». Ця компанія була створена для управління українською частиною аміакопроводу з Тольятті до Одеси. Але українцям Бондик відомий скоріше не завдяки його посади, а через 13-метрового паркану, яким він убезпечив від зовнішнього світу свій маєток під Києвом. По висоті огорожі воно перевершило навіть легендарне «Межигір’я» Януковича.

Бізнес-імперія Бондика та підозра у розкраданні

У 2007 році, коли Янукович був прем’єр-міністром, Бондика поставили на чолі стратегічно значимого держпідприємства з мільярдним оборотом. Паралельно з керівництвом «Укртрансаммиаком» Бондик розвивав свою бізнес-імперію. Він заробляв гроші у різних сферах — від промисловості до будівництва. Активи, як показує розслідування DW, через британську компанію Nova Astrum Limited оформлялися на підконтрольну Бондику фірму Richmond Investments Limited, місце реєстрації якої DW з’ясувати не вдалося.

За роки, поки Бондик очолював «Укртрансамиак», його портфель інвестицій, за даними звітності в британському реєстрі компаній, виріс більш ніж у десять разів. Однак крім фірм, в яких простежується юридична зв’язок з Віктором Бондиком, є ще десятки неформально пов’язаних з ним компаній, які використовувалися для схем незаконного збагачення, підозрюють правоохоронні органи.

Як з’ясувала DW, кримінальну справу за фактом розкрадання коштів «Укртрансаммиака» Генпрокуратурою України було відкрито ще в 2013 році. Спочатку мова йшла про один епізод, але в 2014 році у справі з’явилися нові епізоди, яких на даний момент 12. Мова йде вже про можливе розкрадання на суму в 700 мільйонів гривень, що за нинішнім курсом, значно нижчим, ніж кілька років тому, складає близько 23 мільйонів євро.

Зокрема, у кримінальних справах, зміст яких частково доступна в українському судовому реєстрі, йдеться про витрату мільйонів бюджетних коштів на встановлення автоматичної системи пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу Тольятті — Одеса, яку, за даними слідства, так і не встановили. Крім того, Бондика підозрюють у розкраданні коштів, які повинні були піти на діагностику аміакопроводу. Вона, як зазначає слідство, ніколи не проводилася, а гроші пішли на рахунки підставних фірм. Судячи з інформації з судового реєстру, до ремонту аміакопроводу за завищеною вартістю залучалися фірми самого Бондика.

Тим не менш кримінальну справу не завадило Віктору Бондику залишатися в своєму кріслі навіть після втечі в Росію його колишнього патрона Віктора Януковича. Бондик, як відзначають спостерігачі, був в кар’єрному плані дивно живучий, зберігаючи посаду глави «Укртрансаммиака» і при Ющенку, і при Тимошенко, і при навіть Порошенко. І це при тому, що з кожною зміною влади контроль над державними підприємствами зазвичай переходив в інші руки.

За справу «Укртрансаммиака» береться литовський реформатор

Заарештований рахунок у швейцарському Bank Vontobel AG Віктор Бондик відкрив, за даними правоохоронних органів Швейцарії, в грудні 2014 року. Тобто вже при нинішній владі України. Рахунок був оформлений на нідерландську компанію Бондика Spes Asset Management B. V. Тим часом про масштабні зловживання з боку керівника «Укртрансаммиака» у 2015 році на всю країну заявив тодішній міністр економіки Айварас Абромавічус. «Мені було очевидно, що Бондик не виконував свої зобов’язання в інтересах держави, і я не раз закликав його піти у відставку», — нагадав Абромавічус у коментарі DW.

Литовець, отримавши українське громадянство, увійшов в уряд країни як член команди західних реформаторів. Однією з головних завдань міністра була реформа великих держпідприємств, які мали репутацію корупційного болота. Коли Абромавічус очолив Мінекономіки, держпідприємства за рік приносили сумарний збиток на суму близько 10 мільярдів гривень.

В тему: Реванш «смотрящих»? Повний текст заяви міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса

Змінивши на відкритих конкурсах керівництво більшості великих держкомпаній і зробивши їх підзвітними переобраним наглядовим радам, Айварас Абромавічус за рік домігся того, чого в історії України не було багато років: держпідприємства стали приносити прибуток.

Абромавічус не впорався з Бондиком

Литовський реформатор, однак, так і не домігся догляду Бондика і вже на початку 2016 року сам пішов у відставку. Причиною такого кроку Абромавічус назвав опір подальшим реформам, який чинився впливовими фігурами з оточення президента Порошенко.

«У мене не було достатньої підтримки для звільнення Бондика», — констатував екс-міністр, відповідаючи на запитання DW. Незабаром після відходу Абромавичуса, влітку 2016 року, уряд таки зняло Віктора Бондика з посади.

Замість нього виконуючим обзанности глави держкомпанії став його колишній заступник Ігор Трегубенко. І це незважаючи на те, що на відкритому конкрурсе, що пройшов під громадським контролем, переміг інший кандидат. За ініціативою детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Бондик проходить як підозрюваний у справі про розкрадання в «Укртрансаммиаке». Це справа було відкрито НАБУ після заяв Айвараса Абромавичуса про зловживання в «Укртрансаммиаке».

За справу Бондика беруться швейцарці

Тоді ж, влітку 2016 року, швейцарська служба фінансового моніторингу передала прокуратурі в Цюріху повідомлення про підозру у відмиванні грошей, ймовірно, виведених з рахунків «Укртрансаммиака» Віктором Бондиком. Мова йде про суми, що надійшли в Швейцарію через Нідерланди на рахунки підконтрольної Бондику Spes Asset Management B. V. Місяцем пізніше швейцарська прокуратура розпорядилася заарештувати 7 мільйонів євро і 21 мільйон доларів.

За інформацією з судового реєстру Швейцарії, слідство підозрює, що мова йде саме про засоби, виведених з рахунків «Укртрансаммиака». Правоохоронці в Цюріху вказують на те, що підозрюваний перевів гроші в Швейцарії, користуючись нагодою: це сталося в той момент, коли слідство проти нього в Україні було призупинено.

Судячи з всемуо, заарештовані в Швейцарії мільйони — лише частина активів, виведених Віктором Бондиком в європейські банки. Близько п’яти мільйонів доларів, за інформацією з британського реєстру, Richmond Investments Limited позичила британської Nova Astrum Limited. Ще 27 мільйонів боргів перед материнськими структурами у нідерландської Spes Asset Management B. V.

Місцезнаходження Віктора Віктора Бондика на даний момент DW невідомо. У базі розшуку МВС України його немає. Спроба зв’язатися з Бондиком через його швейцарського адвоката і британську фірму, яка керує його активами, виявилася безрезультатною.

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Євген Тейзе, опубліковано у виданні : DW

Віктор Бондик: мільйони в Швейцарії і злодійська схема, яка пережила влада Януковича оновлено: Липень 31, 2018 автором: Redactor