«Укрзалізниця» закупкила у компанії «Російські залізниці» нагородних знаків на 77 856 гривень. Про це свідчить дані в системі електронних держзакупівель ProZorro.

Договір був укладений 26 липня. Загалом «Укрзалізниця» закупила 96 знаків «Почесний залізничник» у футлярі і бланки посвідчень до них. Знаки повинні були поставити до 31 грудня 2018 року.

Нагородний знак «Почесний залізничник» повинен бути виготовлений з мідно-нікелевого сплаву методом штампування і не містити дорогоцінних металів.

Договір купівлі-продажу підписали виконуючий обов’язки директора філії «Укрзалізниці» з закупівель «Центру забезпечення виробництва» Євген Нікітін і його заступник Андрій Лапін і директор адміністративно-господарського управління Володимир Скубак з боку «Російських залізниць».

Однак, стало відомо, що в даний час виконуючий обов’язки голови правління «Укрзалізниця» Євген Кравцов доручив призупинити закупівлю нагородних знаків.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що компанії з орбіти братів Дубневичів виграла тендер філії «Укрзалізниці» на постачання скріплень на 253,33 млн грн.

Нагадаємо, також, що «Укрзалізниця» в цьому році буде в два етапи підвищувати вартість проїзду. Так перше підвищення цін на квитки на 12% було з 30 травня, друге підвищення буде також на 12% і з 1 жовтня 2018 року. Таким чином, загальна індексація складе 25%.

Нещодавно на Центральному залізничному вокзалі столиці «Укрзалізниця» показала, чим годуватиме українців у нічних поїздах з 18 червня.