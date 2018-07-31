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Майже кожен третій молодий росіянин 31% хотів би переїхати жити в іншу країну ВЦВГД

31.07.2018

Почти каждый третий молодой россиянин 31% хотел бы переехать жить в другую страну ВЦИОМ

Майже кожен третій молодий росіянин (31%) хотів би переїхати жити в іншу країну (ВЦВГД).

Почти каждый третий молодой россиянин 31% хотел бы переехать жить в другую страну ВЦИОМ При цьому за останні два-три роки 74% наших співгромадян (різного віку) взагалі не виїжджали за кордон.
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Почти каждый третий молодой россиянин 31% хотел бы переехать жить в другую страну ВЦИОМ І, судячи з дій наших турботливих чиновників, випускати людей з країни (навіть у відпустку) вони дуже не хочуть.

Почти каждый третий молодой россиянин 31% хотел бы переехать жить в другую страну ВЦИОМ Ось лише кілька свіжих новин: і так виросли ціни на квитки зростуть ще на 8-10% (через зростання ПДВ); квитки на поїзди далекого прямування в червні подорожчали на 18,9% (Росстат); бензин за рік подорожчав більш, ніж на 11% (Росстат) — головним чином, через зростання акцизів. А тепер чиновники зібралися ще ввести податок на велосипеди (10%), щоб допомогти Дерипасці.

Почти каждый третий молодой россиянин 31% хотел бы переехать жить в другую страну ВЦИОМ Загалом, і ніякого залізної завіси не треба. Єдине подорож, яке скоро буде доступно росіянам, — це подорож у дивовижний світ російського телебачення, з його прекрасним урядом і щасливими працюючими пенсіонерами.

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