Рятувальники евакуювали з стратовулкан Рінджані 543 туриста.
Пошуки ще шести зниклих альпіністів в горах тривають.
В Індонезії понад 500 альпіністів, які були заблоковані на стратовулкане Рінджані на острові Ломбок, у вівторок, 31 липня, евакуювали. Про це з посиланням на представника місцевої служби порятунку повідомляє AFP.
Зокрема, зазначено, що 543 туриста були евакуйовані.
“Їх здоров’ю нічого не загрожує”, – запевнили рятувальники.
При цьому вони додали, що пошуки ще шести зниклих у горах туристів тривають.