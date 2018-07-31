

Рятувальники евакуювали з стратовулкан Рінджані 543 туриста.



Пошуки ще шести зниклих альпіністів в горах тривають.

В Індонезії понад 500 альпіністів, які були заблоковані на стратовулкане Рінджані на острові Ломбок, у вівторок, 31 липня, евакуювали. Про це з посиланням на представника місцевої служби порятунку повідомляє AFP.

Зокрема, зазначено, що 543 туриста були евакуйовані.

“Їх здоров’ю нічого не загрожує”, – запевнили рятувальники.

При цьому вони додали, що пошуки ще шести зниклих у горах туристів тривають.