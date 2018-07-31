Президент України Петро Порошенко задекларував 30 мільйонів гривень дивідендів, отриманих від ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Згідно щорічної електронної декларації, Петро Порошенко є власником інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», створеної в червні 2005 року.

Слід зазначити, що в минулому році президент не декларував ніяких дивідендів від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Лише вписав в електронній декларації 8,19 млн грн внесків у «Прайм Ессетс Кепітал».

Інвестиційний фонд володіє більше 30 активами, серед яких ТОВ «Пісковський завод скловиробів», ТОВ «Телерадіокомпанія ТРТ-ТБ», ТОВ «Асоціація КРОХМАЛОПРОДУКТ».