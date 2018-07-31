Повінь – зміна системи

Menu
Close

Порошенко задекларував 30 млн грн дивідендів

31.07.2018

Порошенко задекларировал 30 млн грн дивидендов

Президент України Петро Порошенко задекларував 30 мільйонів гривень дивідендів, отриманих від ВАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Згідно щорічної електронної декларації, Петро Порошенко є власником інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал», створеної в червні 2005 року.

Слід зазначити, що в минулому році президент не декларував ніяких дивідендів від інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Лише вписав в електронній декларації 8,19 млн грн внесків у «Прайм Ессетс Кепітал».

Інвестиційний фонд володіє більше 30 активами, серед яких ТОВ «Пісковський завод скловиробів», ТОВ «Телерадіокомпанія ТРТ-ТБ», ТОВ «Асоціація КРОХМАЛОПРОДУКТ».

Читайте також:   Трамп може передати Путіну секретні дані - Times
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *