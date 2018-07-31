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Президент Хорватії запросила Путіна в Загреб

31.07.2018

Президент Хорватии пригласила Путина в Загреб

Президент Хорватії Колинда Грабар-Китарович запросила президента Росії Володимира Путіна відвідати Загреб з офіційним візитом.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Комерсанту».

За її словами, це не перше запрошення російського президента в Загреб. Раніше Грабар-Китарович вже виступала з подібною ініціативою під час візиту в Сочі.

«Це був би перший державний візит російського президента в Загреб, і думаю, зараз саме час для нього. Ми дуже чекаємо Володимира Путіна», — сказала вона.

Грабар-Китарович зазначила, що Хорватія, як член ЄС і НАТО, наполягає на дотриманні Росією міжнародного права та виступає за реалізацію Мінських домовленостей по Донбасу. У той же час, зазначила глава держави, Хорватія виступає за збереження діалогу з Росією.

Нагадаємо, раніше Колинда Грабар-Китарович зізналася, що не засмутилася через те, що залишилася без парасольки під час церемонії нагородження після фіналу Чемпіонату світу з футболу, який проходив в Росії.

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