Чистий прибуток фармацевтичної фірми «Дарниця», кінцевим бенефіціаром якої є народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Гліб Загорій, в першому півріччі цього року склала 246,1 млн грн, збільшившись на 67%. Про це компанія відзвітувала в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає «Інтерфакс-Україна».

Чистий дохід «Дарниці» від реалізації продукції за звітний період склав 1,38 млрд грн, що на 17% більше, ніж у першому півріччі 2017 року. Валовий прибуток «Дарниці» зросла на 15% — до 711,94 млн грн.

Раніше Київський апеляційний господарський суд відмовив підприємству «Фармак», яким керує старша сестра екс-губернатора Донецької області Павла Жебрівського – Філя Жебровська, у вимозі скасувати державну реєстрацію знака для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця», який належить фармацевтичній фірмі «Дарниця».

Крім того «Фармак» має намір оскаржити рішення Київського апеляційного господарського суду щодо задоволення позову фармфірми «Дарниця» про скасування рішення про визнання знака для товарів і послуг «Корвалол CORVALOLUM» у Верховному суді.

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«Дарниця» Загорія наростила прибуток на 67% оновлено: Липень 31, 2018 автором: Redactor