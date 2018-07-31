У столиці пройшла акція проти підвищення пенсійного віку, основна хвиля протесту призначено на вересень.

Сьогодні у столиці пройшов перший мітинг проти підвищення пенсійного віку, який дозволили провести в центрі міста — на проспекті Академіка Сахарова.

Біля виходу зі станції «Комсомольська» снують люди. Хтось з валізами, хто-то без, і зрозуміти, хто з них поспішає на потяг, а хто — на мітинг, практично неможливо. Але вже на підході до вулиці Маші Порываевой розумієш, що замість дачі на мітинг приїхав не ти один. На переході через Каланчевскую вулицю збирається натовп. Запалюється зелений, людський потік переходить на іншу сторону, але вже через хвилину на тротуарі знову черга. У цьому натовпі роздають інтерв’ю і газети.

На іншій стороні присутніх привітно зустрічають рамки, поліція і два автозаки. Вже за рамками люди дістають плакати та прапори. Десь попереду майорить жовто-блакитний. Підходжу запитати, що за символіка.

— Це прапор району Ізмайлово, — пояснює чоловік з флагштоком в руці. Разом з ним ще чоловік 15-20. Хтось теж з прапорами, хтось з табличками. Пенсійну реформу, яку пропонує уряд, ніхто з них не підтримує. У те, що пенсії в результаті коли-небудь виростуть, вони не вірять.

— Обіцяти — не означає одружитися. Коли це станеться, або ішак помре, або падишах, розумієте? Коли обіцяють щось за обрієм, я вже не вірю. Так, я вже вийшов на пенсію. Але у мене хіба нема дітей? Я повинен про них думати.

— А діти прийшли разом з вами?

— У сина дитинці два місяці виповнилося сьогодні. Раніше весь час ходив. Тепер я тут за них двох.

До розмови підключається ще один чоловік із компанії. Як пізніше з’ясувалося — муніципальний депутат району Ізмайлово.

— Основна несправедливість у тому, що пенсія не успадковується, її не можна передати дітям. Можна працювати хоч до 90 років, якщо ти розумієш, що ці гроші твої. Вони обчислюються не в балах, ні в е-балах. Що, якщо ти помреш, не скориставшись цими грошима, вони дістануться твоїм дітям. Повинна бути захищена державою якась пенсійна система.

Недалеко від них під прапором ВАО ще чоловік десять. До сцени від рамок рухається компанія з плакатами: «Лефортово — проти».

Крім Москви на проспекті Академіка Сахарова Воронеж, Адигея.

— Ми з республіки Адигея, місто Майкоп. До столиці приїхали на місяць в гості, і коли дізналися, що буде мітинг, не змогли не піти. Хочемо висловити свою позицію. Ми проти підвищення пенсійного віку. До 60-ти зараз ніхто не доживає. У мене мама пропрацювала 30 років вихователем в дитячому садку, народила чотирьох дітей. У неї пенсія зараз — шість тисяч, — розповідає Олена з міста Майкоп.

На мітинг прийшли всією сім’єю. Поруч з нею чоловік і двоє дітей — все з плакатами в руках.

Ближче до сцени стоять намети для збору підписів. До них теж черга. Люди охоче залишають не тільки автографи, але свої адреси та номери мобільних. Чоловік запитує про референдум. Хтось з натовпу йому відповідає: ЦВК вчора сказав, що референдум провести теоретично можна, але формулювання, яка нам підійде, ви навряд чи складете.

Біля сцени багато червоних прапорів. Хтось виступає, але люди все більше розмовляють про своє, лише зрідка підхоплюючи короткі гасла «Досить!» і «Геть!»

Молоді і тих, хто постарше, приблизно 50/50. Тих, хто прийшов поодинці, не багато, але все ж є. Трохи далі від сцени стоїть хлопець зі скейтом в руках замість таблички.

— Я тут, тому що у мене з’явився вільний час, і я вирішив підтримати мітинг. Люди повинні мати можливість висловити свою позицію. За тими законами, які сьогодні приймають, нам всім з вами жити. Останнім часом така тенденція — люди ігнорують, ведуть себе відокремлено, не об’єднуються. Я знаю, в інтернеті дуже багато незгодних. Але щоб хтось сюди прийшов: зі ста людина знайдеться пара-трійка, на жаль. Я розумію, що у кожного свої турботи, сім’ї, справи. І вихідний буває всього один або два рази в тиждень. Витрачати його на мітинги не кожен стане. Але я вирішив піти. Я взагалі перший раз на мітингу, ніколи не був. Вчора у мене з’явилася ідея написати протестний гасло на скейті. Була година ночі, я ще не спав, і подумав, чому б не сходити, і не зробити ось так, — розповідає Михайло. Тепер протест залишиться з ним надовго.

— Ми проводимо дорогі заходи, будуємо стадіони, які через місяць розвалюються. А в глибинці люди зводять кінці з кінцями. У мене в селі друзі, родичі. Люди там просто виживають. Зарплати 6-7 тисяч для села вважаються прийнятними. А тепер ще і пенсії у людей вирішили відібрати. За статистикою, чоловіки рідко доживають до 65 років. Тобто, на пенсії їм пожити не доведеться. У мене в минулому році померли два дядьки: одному — 56 років, другому — 53 роки. Я не маю ніякого відношення до КПРФ. Але ніхто інший мітинги чомусь не збирає. Тут я не за партію, а проти реформи, — говорить він.

Завтра тут же, на проспекті Академіка Сахарова, пройде ще один мітинг проти підвищення пенсійного віку, який влаштовує Лібертаріанська партія. Основна хвиля протесту запланована на вересень.