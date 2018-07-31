

У Лос-Анджелесі хакери з усього світу вирішили перевірити, чи справді можна зламати машини для голосування.



Хакери з усього світу зібралися в Лос-Анджелесі і провели експеримент по злому машин для голосування, які використовують у США. Про це повідомляє CBS News.

Близько півтори години знадобилося професор IT-університету Копенгагена, щоб успішно зламати систему. Він зробив це через Wi-Fi за допомогою Windows XP 2003 року, налаштувавши віддалений доступ.

Експеримент організували через обговорень спроб втручання у виборчу систему в США в 2016 році, в яких підозрюють Росію.

Організатори закупили близько 30 виборчих машин, щоб зрозуміти, чи дійсно їх можна зламати.

У Microsoft заявили, що хакери з тієї ж російської угруповання (APT 28, Fancy Bear, Strontium й інші назви), яка відповідальна за злом серверів Демократичної партії в 2016 році, на виборах-2018 в США атакували щонайменше трьох кандидатів.