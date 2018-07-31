

На Ярославському шосе самоскид з піднятим кузовом врізався в опорну балку пішохідного мосту і обрушив його.



На Ярославському шосе в Москві сьогодні обвалився пішохідний міст. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

На кадрах видно, що під ним знаходиться кабіна КаМАЗа.

За інформацією російського РБК, на Ярославському шосе вантажний автомобіль Volvo зніс надземний пішохідний перехід. Конструкція з металу та скла впала після того, як самоскид зніс опорну балку моста.

“О 10:15 на 31-му км Ярославського шосе траси М-8 “Холмогори” водій, керуючи вантажним транспортним засобом Volvo, скоїв наїзд на опорну балку надземного пішохідного мосту. В результаті чого сталося його (моста, – ред.) обвалення”, – наголошується в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

“За нашими даними постраждалих немає”, – відзначили в прес-службі Моз Московської області. Тимчасово заблоковано рух в обидві сторони.







