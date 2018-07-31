В Ізраїлі починає реалізовуватися програма утилізації старих автомобілів і мікроавтобусів. Ізраїльський уряд не шкодує грошей, щоб знизити кількість ДТП на дорогах.

Ізраїльтяни, які бажають позбутися своїх старих автомобілів і вантажівок, отримають грошову компенсацію від держави. Ці гроші вони зможуть спрямувати, наприклад, на купівлю нових машин.

Зокрема, власникам легкових автомобілів, вироблених в 2001-2005 роках, заплатять по 22 000 шекелів. Це дуже пристойна сума. У перерахунку на долар — 6 тисяч. Фактично, це половина вартості нового гарного автомобіля.

Не залишаться осторонь і власники мікроавтобусів. Їм держава виплатить по 5 000 шекелів (за автомобілі, випущені до 2000 року), або по 8 000 шекелів (за автомобілі, вироблені в 2001-2005 роках).

У число автотранспорту, що підлягає утилізації в Ізраїлі, увійдуть і великотоннажні вантажівки. Їх власникам заплатять від 11 000 до 22 000 шекелів, в залежності від року випуску машини.

Будь ізраїльтянин може здати свою стару машину в утиль. Правда, у неї повинна бути діюча ліцензія. Без неї брати участь у даній програмі не можна.