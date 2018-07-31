В інциденті загинули двоє громадян США, а також громадяни Нідерландів і Швейцарії. Влада не виключає теракт 29 липня в Хатлонської області Таджикистану водій скоїв наїзд на іноземних туристів, які подорожували по країні на велосипедах.

Після цього він та пасажири авто напали на туристів з ножем і вогнепальною зброєю. Загинули четверо іноземців, повідомляє Радіо Свобода.

За офіційною інформацією, в інциденті загинули двоє громадян США, а також громадяни Нідерландів і Швейцарії. Ще щонайменше троє іноземців госпіталізовані. Міністр внутрішніх справ Таджикистану Рамазон Рахімов повідомив, що водій і пасажири автомобіля після наїзду на туристів вийшли з салону і напали на них з вогнепальною зброєю і ножем.

Чим були викликані їх дії, В МВС Таджикистану поки не знають. За інформацією видання, місцева влада організувала перевірки на дорогах. Через деякий час міліція повідомила про проведення спецоперації в селі Торбулок. За словами силовиків, можливі винуватці нападу чинили збройний опір, тому двоє з них були вбиті, а ще один — затриманий

Міліція шукає інших співучасників злочину. Сьогодні Рахімов заявив, що влада не виключають, що напад на туристів було терактом. Опубліковано відео інциденту, на якому зафіксовано, як водій навмисно направляє автомобіль на людей.