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США можуть відкласти підвищення цін на газ для українців

31.07.2018

США могут отложить повышение цен на газ для украинцев

Міжнародний валютний фонд (МВФ) може пом’якшити свою позицію в переговорах з Україною в частині підвищення цін на газ для населення, якщо переговорний процес втрутяться США.

Про це «Апостроф. Економіка» розповів президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

За його словами, питання ціни газу є передусім політичним.

«Якщо МВФ отримає відповідне бачення з боку Вашингтона про те, що не потрібно наполягати на цьому дуже чутливому етапі, коли Україна вступає в передвиборну кампанію, що, якщо уряд піде на підвищення цін на газ, це стане підставою не тільки для соціальних протестів, але і для провокування нестабільності з боку проросійських сил і прокладе дорогу для їх реваншу», — сказав Михайло Гончар.

На його думку, США можуть закликати МВФ виділити транш на тій підставі, що Україна виконала вимогу про створення антикорупційного суду, «до питання ціни на газ повернутися потім».

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