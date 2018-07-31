На сайті публічних закупівель ProZorro був опублікований тендер на 26 мільйонів гривень, замовником якого значиться Міністерство інформаційної політики України, очолюване Юрієм Стецем. Відомство має намір замовити рекламні та маркетингові послуги, серед яких — послуги зі створення та розповсюдження інформаційних продуктів в провідних засобах масової інформації (а саме — на телебаченні).

Початок аукціону позначено на 27 вересня нинішнього року, заявки приймаються до 22 серпня, послуги повинні бути надані до 31 грудня 2018 року.

Мінімальне зниження ціни може скласти десять відсотків від очікуваної суми в 26 мільйонів гривень

Головною особою, яка відповідає за даний тендер, є Сергій Гайдай.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Міністерство інформаційної політики оголосило тендер на розміщення інформаційної продукції на щитах, призмах, сітілайтах і лайтбоксах за 16,2 млн гривень.

Нагадаємо, п’ятірку міністрів, хто заробив менше за всіх членів Кабміну, очолює міністр інформаційної політики Юрій Стець з 16 180 гривнями.