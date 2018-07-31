Голова Одеського відділення АМКУ Дмитро Корчак абсолютно несподівано для городян прийняв рішення, що порушень антимонопольного права в діях Одеської міськради у проведенні конкурсу по системі «Електронний квиток» не було.

Чиновник повівся дивно, адже всього за три дні до цього Корчак у коментарі для телеканалу «Думська-ТВ» чітко заявив, що Одеське АМКУ виписав мерії рекомендацію, яка є чинною. За його словами, це заблокувало роботу міськради, а якщо депутати приймуть рішення без її обліку, буде відкрито справу.

До цього протягом півроку антимонополісти щосили твердили про грубі порушення під час проведення конкурсу, але раптом замовкли. Чому Корчак радикально змінив вектор своєї діяльності і згорнув боротьбу з порушеннями? Швидше за все, мова йде про якісь фінансові домовленості між мерією та відділенням АМКУ. Даний інвестиційний проект, який впроваджує міськрада дасть прибуток оператору «Електронного квитка» в розмірі 70 млн гривень на рік.

Синопсис корупції

У жовтні минулого року департамент транспорту мерії Одеси повідомив Корчака про прийняття рішення №2447-VII «Про затвердження «Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування Одеси». Департамент також попросив обрати представника від АМКУ для участі в роботі комісії. У відповідь, Дмитро Корчак зайняв позицію повної бездіяльності.

Через чотири місяці після листа – в лютому Корчак направив мерії рекомендацію, в якій вказав на «грубі» порушення антимонопольного права, наполягаючи на необхідності внести зміни до рішення міськради і провести новий конкурс.

Дії Корчака викликають сумніви у її адекватності як керівника іс спеціаліста в сфері антимонопольної діяльності. Під час квітневого наради директор департаменту транспорту Одеської міськради Олександр Ілько повідомив, що раніше в АМКУ ніяких порушень не бачили.

На першому засіданні комісії, в ході якого обговорювалися правила проведення конкурсу, був присутній представник АМКУ, і ніяких поправок не було, але коли конкурс вже провели, від Антимонопольного комітету надійшов лист з вимогами провести його повторно, – заявив чиновник.

Начальник юридичної служби Одеського АМКУ Віктор Masin парирував, що в комітеті ознайомилися з концепцією проведення конкурсу з інформації на сайті одеської мерії лише «після його завершення».

Як тепер зрозуміло, ігнорування листів департаменту транспорту і повна бездіяльність були тактичним кроком Корчака. Він спеціально затягував справу до останнього, щоб заблокувати інвестиційний проект та реалізувати корупційну схему.

У підсумку, мерія відмовилася виконувати рекомендації антимонополистов». Корчак тимчасово зазнав невдачі, але незабаром знайшов інший важіль тиску на міськрада, про що редакція 368.media напише вже найближчим часом.

Корчак Дмитро та його одеська «антимонопольна» афера оновлено: Липень 31, 2018 автором: Redactor