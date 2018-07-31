Після появи чуток про інсульті у президента Білорусі Олександра Лукашенка його перестали показувати на місцевому телебаченні.



На белТВ президента країни лише кілька разів згадали в сюжеті про дорожньому будівництві. Це помітили журналісти білоруського філії Радіо Свобода.

“Свобода підрахувала, скільки разів на БТ показали Лукашенко після чуток про його інсульті. Результат: 0”, – пише агентство.

Білоруського лідера лише кілька разів згадали в сюжеті про дорожньому будівництві і контроль глави держави над ним.

Таким чином, уточнюють журналісти, на публіці Лукашенко не бачили з 28 липня – минулої суботи. Саме в цей день пішли чутки про інсульт.

26 липня він повинен був приїхати в Гомель, але візит не відбувся. Першим про це повідомив російський Telegram-канал “Незигарь”, який спеціалізується на політичних інсайдах: “У Мінську кажуть, що у Лукашенка стався ішемічний інсульт в басейні середньої мозкової артерії”. Вчора, 30 липня, прес-секретар Лукашенко спростувала цю інформацію, назвавши її “маячнею”.

Лукашенко 24-й рік знаходиться біля керма в Білорусі: до влади він прийшов сорокарічним в 1994 році.