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В Одесі на хабарі затримано проректор Вузу

31.07.2018

В Одессе на взятке задержан проректор ВУЗа

Співробітники слідчого апарату управління ГУНП, спільно з управлінням захисту економіки і прокуратурою Одесою області затримали «на гарячому» при отриманні хабара проректора одеського Вузу.

В Одессе на взятке задержан проректор ВУЗа

Про це у Facebook повідомив радник глави Нацполиции області Руслан Форостяк.

В Одессе на взятке задержан проректор ВУЗа

Як розповіли в прокуратурі Одеської області, йдеться про один з проректорів одеського державного екологічного університету, який вимагав неправомірну вигоду в сумі 310 тис грн від представника підприємства за укладення договору на використання житлового будинку з причалом для розміщення відпочиваючих.

В Одессе на взятке задержан проректор ВУЗа

«Як стало відомо слідству, жадібний до грошей зловмисник вирішив незаконно збагатитися за рахунок державного майна», — пише Форостяк.

У понеділок, 30 липня, під час передачі першого траншу в сумі 62,5 тис грн елітного педагога викрили правоохоронці в його робочому кабінеті.

«В рамках відкритого кримінального провадження за ст 368 Кримінального кодексу України зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, де він може провести найближчі 10 років», — розповів радник голови Нацполиции області.

Тривають першочергові слідчі дії.

В Одессе на взятке задержан проректор ВУЗа

Фото Руслан Форостяк/ Facebook, прес-служба прокуратури Одеської області

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