При тому що Одеса – діамант на карті Україні, в Одесі триває «правосуддя» руками ставлеників Януковича. Продажні судді розвалюють справи і садять за грати по-замовленням та за спец прайсу. Віру в українське правосуддя втрачають не лише мешканці міста, але й самі антикоррупционнеры і люстраторы.

Справа 2 травня, справа з силового розгону наметового містечка Евромайдана на Приморському бульварі, справу про пожежу в дитячому таборі «Вікторія», коли живцем згоріли діти – і це не повний список справ не має місцевий характер, а державний резонанс, розвалюються і затягуються Київським районним судом Одеси.

Здавалося б всього лише районний суд міста Одеси, а стільки резонансних справ розслідує і це не спроста! Те, що правду в ньому не знайдеш, а якщо знайдеш то за дорого, знають далеко за межі Одеси – голова суду, людина системи Януковича – Чванкін Сергій Анатолійович. В «своєму» суді він господарює за наказом президента Віктора Федоровича з 2011 року і зміг стійко пережити намагаються викрити його у протизаконних діях люстраторов типу Єгора Соболєва.

Всіх «відмазати» Чванкін не зміг – посадив тільки Бокого, а іншим учасникам схеми багатомільйонних розкрадання земель в Одесі забезпечив комфортне перебування під домашнім арештом. Можливо і Бокого не посадили б якщо б справа не набула формат міжнародного скандалу і не втрутилися депутати.

В результаті Київський районний суд садить недбайливого замовника кілера на адвоката інвестора – нам же не потрібен міжнародний конфлікт. А інші члени злочинної ОЗУ Затока гуляють на волі, правда під домашнім арештом.

Це не єдині випадки прийняття «правильних» рішень і «посадки» цапів-відбувайлів. Риба гниє з голови – судді всього лише виконавці завдань поставлених керівництвом. За бардаком і свавіллям в прийнятті рішень Київським районним судом стоїть Голова суду – Чванкін Сергій Анатолійович.

Цей безлад в системі «ручних» судів це не просто перекладання грошей з одних кишень в інші, це диверсія б’є по всім українцям, підриває довіру інвесторів і віру у правосуддя.

Руслан Якушев