В Україні вже восени зростуть мінімальні ціни на алкоголь. Підвищення дозволить забезпечити рентабельність і вивести частину ринку з тіні, впевнені у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Мінімальні ціни на алкоголь перераховували ще у вересні минулого року. З цього моменту збільшили ставки акцизного податку, подорожчав спирт, тара, виросли зарплати, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL

“Розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво, на реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування”, – зазначили в МЕРТ.

В результат, якщо зараз мінімальна ціна на пляшку горілки становить 79,55 грн, то після перегляду вона буде коштувати вже 89,4 грн. У середньому горілка подорожчає на 12,4-19,6%, коньяк – на 6,6-9,5%, а вино – на 4,5-13,5%.

Представники профільних асоціацій ідею підвищення цін підтримують. За їх оцінками, таке нововведення, з урахуванням зростання доходів, на попит істотно не вплине.