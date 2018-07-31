Санкції введені з-за подальшого зміцнення контролю Росії над окупованим українським Кримом.



Рада Європейського Союзу ввів санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного будівництва мосту через Керченську протоку в окупований Росією Крим.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

“Рада ЄС додав шість компаній у список тих, хто підпадає під обмежувальні заходи із-за дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони включені в список з-за участі в будівництві Керченського мосту, який з’єднує Росію з незаконно аннексированным Кримським півостровом. Своїми діями вони підтримували зміцнення контролю Росії над аннексированным Кримським півостровом, які, в свою чергу, ще більше підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим сказано, що обмежувальні заходи стосуються заморожування активів цих шести компаній до ЄС. У той же час європейські компанії і особи з ЄС не можуть вести справи з цими компаніями і надавати їм будь-які засоби.

У зв’язку з зазначеним рішенням Ради ЄС загальна кількість компаній, проти яких введені санкції за окупацію Криму, зросла до 44. Раніше ЄС ввів заборону на в’їзд і заморожування активів щодо 155 осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України у зв’язку з анексією Криму. В Офіційному журналі ЄС повідомляється, що санкції вводяться щодо «АКЦІОНЕРНОГО товариства «Інститут Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАТ «Мостотрест», «Суднобудівний завод «Затока», «ТОВ «Стройгазмонтаж» (груп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Міст» і «АТ «ВАД». Санкції вступають в силу 31 липня 2018 року.

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, введені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки – банківського, фінансового і енергетичного секторів РФ. Ці санкції діють до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, запроваджені через незаконну анексії Криму і Севастополя, діють до 23 червня 2019 року.