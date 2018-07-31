Гривня продовжує падіння: з початку липня на готівковому валютному ринку вона знецінилася щодо долара на 70 копійок, подолавши днями позначку в 27 гривень.

При цьому, за прогнозами аналітиків, уже до кінця року вітчизняна валюта з легкістю досягне позначки в 30 грн/$. «Вести» з’ясовували, які фактори «тиснуть» на гривню, що подорожчає в першу чергу і як готується до девальвації бізнес.

Навіщо НБУ валить гривню

Восени девальвація практично неминуча. Нинішні прогнози економістів і аналітиків пророкують національній валюті вже через три місяці рівні 29-30 грн/$. Причому знецінюється українська валюта не через макроекономічних потрясінь, а штучно — руками НБУ, шляхом інтервенцій, запевняють експерти. Така політика — вибір уряду, який за рахунок знецінення гривні планує отримати більше експортної виручки і тим самим закрити дірки в бюджеті. За задумом влади, більш дешева гривня простимулює виробників, орієнтованих на внутрішній ринок, та підвищить рентабельність експортерів. У зв’язку з зростанням курсу долара вироблені в доларових зонах товари будуть втрачати конкурентоспроможність, і з полиць магазинів поступово почне зникати велика частина імпортних продуктів, які повинні бути замінені вітчизняними. Правда, на практиці, кажуть експерти, може проявитися і зворотна сторона процесу девальвації. У тому числі спад виробництва в результаті падіння купівельної спроможності та необхідності повернення валютних кредитів.

«Очевидно, уряд повернувся до девальваційному планом. У бюджеті на 2018 рік вказано середньорічний курс на рівні 29,3 грн/$, а на кінець року — 30,1 грн/$. Нинішнє зростання котирувань — це відновлення штучної девальвації, яка спрямована на користь великих експортерів та фінансово-промислових груп, вони ж — головні політичні групи в Україні. Але ніяк не на користь малого бізнесу і пересічних українців», — каже «Вістям» економіст Андрій Новак. У той же час, як вважає економіст Василь Невмержицький, знецінення української валюти — це результат великої кількості зовнішніх позик при низькому рівні експорту товарів. «Є математика, яку не обдуриш. Якщо в країні профіцит доларових надходжень — курс гривні зміцнюється, якщо ні — вона падає. У нас же зараз якщо долар заходить, то це хіба що кредити… Але основний тиск на гривню зараз надає необхідність повернення міжнародних боргів. Також на курс тисне критичний імпорт, газ, медикаменти та інше. Все це призводить до девальваційної складової», — говорить «Вістям» Невмержицький. За його словами, щоб зупинити девальвацію, в країні повинен розвиватися власне экпортноориентированное виробництво і залучатися менше валютних позик. До речі, згідно з даними Держстату, обсяг українського експорту з 2013 року впав на третину (з $85 до $55 млрд).

Що з паливом і турами

Тим часом великий бізнес вже завчасно підготувався до майбутньої девальвації. За словами директора роздрібного бізнесу Агрокомбанку Ігоря Львова, багато компаній вже давно заклали у вартість своєї продукції курс 29,2 грн/$. «Такий курс заклався ще на початку року. Бізнес чудово знав, яким буде курс, тому в певних товарах, наприклад бензині та інших нафтопродуктах,автомобільному газі, — курс долара вже давно 30 грн», — розповідає «Вістям» Львів. У той же час дрібний бізнес схильний більш оперативно підлаштовуватися під ринкову кон’юнктуру.

Одним з яскравих прикладів тому є туроператори. Тільки за останній тиждень через валютного стрибка закордонні тури виросли в ціні на 5-10% і будуть дорожчати далі, якщо падіння гривні не зупиниться. Як пояснив «Вістям» керівник асоціації туроператорів України Ігор Голубаха, у них курсові коригування вносяться щотижня або щодня — завсімості від темпів зміни курсу. «Так само, як і в обмінних пунктах банків, вартість євро та долара у турфірм може мінятися кілька разів в день — в залежності від того, як розвивається ситуація на біржах. Туризм не може бути прогнозованим на великі проміжки часу. Тому ми перераховуємо курс за фактом, коли клієнт приходить оплачувати путівку», — зазначає Голубаха. При цьому, за його словами, у періоди різкого падіння гривні нерідко виникають конфлікти між турфірмами клієнтів, які оплатили частину поїздки, а решту суми за договором повинні внести пізніше. Варто відзначити, що не всі турфірми працюють за таким принципом. Наприклад, у кількох столичних турфірмах «Вістям» назвали різний курс — від 27,5 до 29 гривень за долар. У турфірмах пояснюють, що велике значення має час поїздки. Ціни на тури, які мають відбутися найближчим часом, ростуть незначно або взагалі не змінюються.

Авто і електроніка будуть дорожчати

Настрої на автомобільному ринку поки спокійні. За словами директора Асоціації імпортерів автомобілів в Україні Олега Назаренко, в країні немає українських бізнесменів-імпортерів автомобілів, які могли б враховувати валютні ризики. «У нас тільки іноземні представництва продають автомобілі за тим курсом, який є на міжбанку. На практиці це працює так: дилер продає авто, змінює гроші і відправляє долари заводу-виробнику. Тому якщо долар виросте — відразу ж зростуть і ціни», — розповів Назаренко.

А ось на цінах побутової техніки та електроніки підвищення курсу валют позначиться не раніше, ніж через місяць. Про це «Вістям» повідомив голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь. При цьому, за його словами, швидкого збільшення вартості товарів треба побоюватися тільки в невеликих інтернет-магазинах, оскільки великі рітейлери, як правило, мають довгострокові договори з постачальниками і достатні запаси товарів на складі. «А коли запаси товарів, куплені за 25 грн/$, почнуть закінчуватись, тоді і буде подорожчання. Цього варто очікувати через місяць-півтора», — припускає Соболь. До речі, як повідомили «Вістям» в найбільшому інтернет-магазині електроніки Rozetka, вони вже давно заклали у вартість своїх товарів курс на рівні 30 грн/$.

Квартирне питання

При тривожних дзвінків про майбутню девальвацію з метою збереження коштів експерти радять придбати товари, які ви планували купити, але все відкладали. При девальвації їх ціна зросте. Єдиним винятком може стати нерухомість, яка, залежно від сегмента, реагує на курсові стрибки по-різному. За словами директора консалтингового агентства CDS Ярослави Чапко, нерухомість дуже чутлива до курсових коливань, тому в разі зростання долара найбільше подорожчає житло преміум-класу. «Якщо ми говоримо про ціну житла преміум-класу, де використовується велика кількість імпортних матеріалів, то вона, безумовно, зросте прямо пропорційно долара. Якщо ж мова йде про бюджетне житло економ-класу, то воно в основному будується за рахунок вітчизняних матеріалів і залежність його ціни від долара низька. Однак все одно забудовники не упустять можливості підняти ціни. Але, менше рівня індексації», — сказала «Вістям» Чапко. Що стосується вторинного ринку, то, за її словами, вся вона традиційно номінована в американській валюті. «По вторинці нічого не станеться. Єдине — можна очікувати подальшого плавного зниження цін. Найбільше це помітно в будинках старої споруди», — вважає Чапко.