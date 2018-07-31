Металурги і аграрії відправляють за кордон менше товарів, але з кожним місяцем отримують за них більше грошей

Платіжний баланс України у червні 2018 року вдалося звести з профіцитом на рівні $23 млн, повідомляється на сайті Нацбанку. Що в принципі можна вважати успіхом, якщо врахувати зменшення в даному періоді золотовалютних резервів Нацбанку на 1,1%, до $18 млрд. Вони покривають лише 3,2 розміру імпорту країни — критичний рівень за міжнародними стандартами. Особливо в умовах примарних перспектив України щодо отримання нового кредитного траншу з боку МВФ.

Баланс вирівнювали за рахунок надходжень по фінансовому рахунку. Приплив капіталу хоч і скоротився — з $282 млн. до $148 млн. (порівняно з червнем-2017), проте був забезпечений чистим припливом прямих іноземних інвестицій. Їх в Україну надійшло на $462 млн., і 67% пішло на капіталізацію українських банків. Так що виробничі надходження в бізнес були досить скромні.

А ось іноземці, які активно скуповували наш внутрішній держборг, щедро заводячи сюди валюту на початку року і підтримуючи нею курс гривні та золотовалютні резерви Нацбанку (він був головним скупником доларового надлишку на міжбанку), більше не поспішали скуповувати держоблігації Мінфіну.

«Погіршення світових фінансових умов для країн, що розвиваються на тлі подальшого зміцнення обмінного курсу гривні, зумовило зниження зацікавленості зовнішніх інвесторів в гривневих ОВДП. З-за погашення цих паперів (з портфелів нерезидентів) та виплат довгострокових кредитів, чисті зобов’язання державного сектору продовжили скорочуватися», — запевняють укладачі свіжого монетарного звіту Нацбанку.

У теж час поточний рахунок нашої країни в минулому місяці залишився дефіцитним (в ньому не враховуються надходження за фінансовим рахунком) — «мінус» $125 млн.

«Зростання як експорту, так і імпорту товарів сповільнилося, проте імпорт продовжував зростати швидше експорту за рахунок високих цін на енергоносії та значних обсягів закупівель продукції машинобудування. Збільшення дефіциту торгівлі товарами порівняно з квітнем частково було компенсовано розширенням профіциту первинних і вторинних доходів завдяки меншим виплат дивідендів і зобов’язань по обслуговуванню боргу приватного сектора, а також за рахунок стійкого зростання приватних переказів», — підкреслюють в НБУ.

Обсяги товарного експорту у грошовому вираженні за червень зросли на 11,5% в річному вимірі — до $3,4 млрд. Але це стосувалося лише виручки, і мало мало спільного з нарощування фізичних поставок. Як наші металурги, так і аграрії вигравали на зростанні цін на свою продукцію, відвантажуючи менші обсяги товарів.

Найбільше тут відзначилися сталевари. «Зростання вартісних обсягів експорту металургійної продукції (30,2% р/ р) більш ніж наполовину був забезпечений саме зростанням цін. Зокрема, ціновий фактор був ключовим для збільшення вартісних обсягів експорту залізної руди на 6,2% р/р. Відносно низькі темпи зростання фізичних обсягів експорту чорних металів (10,5% р/р) і зниження обсягів експорту залізних руд обумовлені відповідним падінням обсягів виробництва через проведення ремонтів на окремих підприємствах цих видів діяльності», — підкреслюється в нацбанківській звіті.

У ньому наводяться аналогічні приклади з сільського господарства. Де скорочувалися фізичні постачання зернових культур (на 23,7%) та олії (на 7,1%), але нарощувалася грошова виручка аграріїв за рахунок зростання світових цін.