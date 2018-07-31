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Граємо цінами — Україна отримує більше долара при скороченні експорту

31.07.2018

Играем ценами — Украина получает больше доллара при сокращении экспорта

Металурги і аграрії відправляють за кордон менше товарів, але з кожним місяцем отримують за них більше грошей

Платіжний баланс України у червні 2018 року вдалося звести з профіцитом на рівні $23 млн, повідомляється на сайті Нацбанку. Що в принципі можна вважати успіхом, якщо врахувати зменшення в даному періоді золотовалютних резервів Нацбанку на 1,1%, до $18 млрд. Вони покривають лише 3,2 розміру імпорту країни — критичний рівень за міжнародними стандартами. Особливо в умовах примарних перспектив України щодо отримання нового кредитного траншу з боку МВФ.

Баланс вирівнювали за рахунок надходжень по фінансовому рахунку. Приплив капіталу хоч і скоротився — з $282 млн. до $148 млн. (порівняно з червнем-2017), проте був забезпечений чистим припливом прямих іноземних інвестицій. Їх в Україну надійшло на $462 млн., і 67% пішло на капіталізацію українських банків. Так що виробничі надходження в бізнес були досить скромні.

А ось іноземці, які активно скуповували наш внутрішній держборг, щедро заводячи сюди валюту на початку року і підтримуючи нею курс гривні та золотовалютні резерви Нацбанку (він був головним скупником доларового надлишку на міжбанку), більше не поспішали скуповувати держоблігації Мінфіну.

Играем ценами — Украина получает больше доллара при сокращении экспорта 

«Погіршення світових фінансових умов для країн, що розвиваються на тлі подальшого зміцнення обмінного курсу гривні, зумовило зниження зацікавленості зовнішніх інвесторів в гривневих ОВДП. З-за погашення цих паперів (з портфелів нерезидентів) та виплат довгострокових кредитів, чисті зобов’язання державного сектору продовжили скорочуватися», — запевняють укладачі свіжого монетарного звіту Нацбанку.

У теж час поточний рахунок нашої країни в минулому місяці залишився дефіцитним (в ньому не враховуються надходження за фінансовим рахунком) — «мінус» $125 млн.

«Зростання як експорту, так і імпорту товарів сповільнилося, проте імпорт продовжував зростати швидше експорту за рахунок високих цін на енергоносії та значних обсягів закупівель продукції машинобудування. Збільшення дефіциту торгівлі товарами порівняно з квітнем частково було компенсовано розширенням профіциту первинних і вторинних доходів завдяки меншим виплат дивідендів і зобов’язань по обслуговуванню боргу приватного сектора, а також за рахунок стійкого зростання приватних переказів», — підкреслюють в НБУ.

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Обсяги товарного експорту у грошовому вираженні за червень зросли на 11,5% в річному вимірі — до $3,4 млрд. Але це стосувалося лише виручки, і мало мало спільного з нарощування фізичних поставок. Як наші металурги, так і аграрії вигравали на зростанні цін на свою продукцію, відвантажуючи менші обсяги товарів.

Играем ценами — Украина получает больше доллара при сокращении экспорта

Найбільше тут відзначилися сталевари. «Зростання вартісних обсягів експорту металургійної продукції (30,2% р/ р) більш ніж наполовину був забезпечений саме зростанням цін. Зокрема, ціновий фактор був ключовим для збільшення вартісних обсягів експорту залізної руди на 6,2% р/р. Відносно низькі темпи зростання фізичних обсягів експорту чорних металів (10,5% р/р) і зниження обсягів експорту залізних руд обумовлені відповідним падінням обсягів виробництва через проведення ремонтів на окремих підприємствах цих видів діяльності», — підкреслюється в нацбанківській звіті.

У ньому наводяться аналогічні приклади з сільського господарства. Де скорочувалися фізичні постачання зернових культур (на 23,7%) та олії (на 7,1%), але нарощувалася грошова виручка аграріїв за рахунок зростання світових цін.

 

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