У Службі безпеки України прийняли рішення закрити всю інформацію про розслідування по справі заяви секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони на чолі комітету, народному депутату Сергію Пашинському. Мова в заяві йде про погрози смертю секретарю Тетяні Блискив та її родині з боку нардепа. Як повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на офіційну відповідь відомства, СБУ, зокрема, відмовилася відповісти на запитання про свідчення по цій справі Пашинського.

«Відповідно до статті 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу і статті 387 (розголошення даних досудового слідства або дізнання) Кримінального кодексу, надати іншу інформацію стосовно кримінального провадження не представляється можливим», — йдеться в документі.

Раніше SKELET-info повідомляв, що головний редактор видання «Новий час» Віталій Сич заявив про погрози після публікації в журналі матеріалу про корупційні схеми у військово-промисловому комплексі України, в якому фігурують Пашинський і заступник голови РНБО Олег Гладковський.

Зазначимо, в минулому році Він задекларував зернових-607,6 тисяч гривень доходів. Згідно декларації нардепа, його зарплата склала 240 тисяч гривень, ще 252 800 гривень він отримав як компенсацію на виконання депутатських повноважень, а 114 800 гривень — відсотки від вкладів в київському «Айбокс Банку».