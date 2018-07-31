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Їх прийняли в Україні: тисячі нових Volkswagen залишать гнити на стоянці

31.07.2018

Их бы приняли в Украине: тысячи новых Volkswagen оставят гнить на стоянке

У Німеччині Volkswagen розглядає можливість оренди незавершеного аеропорту Берлін-Бранденбу, щоб там зберігати свої нові автомобілі, яким потрібно буде пройти тест на рівень викидів шкідливих речовин.

З 1 вересня 2018 року всі автомобілі, що продаються в Європі, повинні відповідати новому тесту вимірювання рівня викидів шкідливих речовин і витрата палива. Називається цей тест WLPT. Щоб його пройти, автомобілі повинні оснащуватися спеціальним фільтром. Зараз автовиробники вже почали комплектувати свої машини такими фільтрами. Їх чекає тестування. Але тести – це тривалий процес. Тому склади автовиробників щільно «забиті».

Справа дійшла до того, що, наприклад, Volkswagen не тільки орендував в різних німецьких містах декілька складських приміщень для своїх автомобілів, що чекають перевірку, а також бажання використовувати для цих цілей недобудований аеропорт Берлін-Бранденбу.

За словами прес-секретаря Volkswagen, із-за переходу на новий тест перевірки рівня викиду шкідливих речовин цей автогігант може затримати постачання своїм дилерам до 250 000 автомобілів. Але до кінця року постачання повинні «вирівнятися».

За матеріалами Avtodream.org

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