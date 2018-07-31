

Виявилося, дівчина займалася тайським боксом.



У Гродно завели кримінальну справу проти 21-річної дівчини, яка побила контролера на зупинці.

Справа була так: мешканка обласного центру не змогла пред’явити чоловікові талончик за оплату проїзду, і вже на зупинці між контролером і безбилетницей стався конфлікт. Дівчина збила чоловіка з ніг і завдали кілька ударів.

Ось так описують ситуацію в УВС Гродненського облвиконкому:

«Інцидент стався на одній із зупинок бульвару Ленінського Комсомолу. Дівчина 1997 року народження при перевірці не змогла пред’явити проїзний квиток або талон, в результаті чого у неї стався конфлікт з контролером. Дійшло до того, що дівчина збила 50-річного чоловіка з ніг, повалила на землю й завдала кілька ударів по тілу, причому представниця слабкої статі була швидше тендітної статури, але, як з’ясувалося, раніше займалася тайським боксом.

Враховуючи ту обставину, що потерпілий здійснював законну діяльність щодо припинення адміністративного правопорушення за безквитковий проїзд і є членом добровільної дружини, щодо дівчини порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 КК РБ „Насильство або погроза щодо посадової особи, що виконує службові обов’язки, або іншої особи, що виконує громадський обов’язок“».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до п’яти років.

— Дівчина живе і працює в Гродно, раніше до відповідальності не притягувалася, — розповів офіційний представник УВС Гродненського облвиконкому Ігор Білозеров. — Контролер серйозних пошкоджень не отримав і продовжує працювати.